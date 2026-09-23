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Rimini, arrestato in hotel: era il destinatario di 41 kg di droga

La Squadra Mobile di Chieti ha rintracciato il cittadino albanese all’alba. Sequestrato il cellulare, indagini sui contatti e gli spostamenti

A cura di Glauco Valentini Redazione
23 settembre 2026 06:57
Rimini, arrestato in hotel: era il destinatario di 41 kg di droga -
Rimini
Cronaca
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Dalle indagini avviate a Chieti fino a una camera d’albergo a Rimini. Qui, alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile della Questura di Chieti ha arrestato un cittadino albanese, ritenuto il destinatario finale di una partita di 41 chilogrammi di droga.

L’inchiesta era partita da un’operazione di polizia del 5 settembre. L’uomo è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Chieti, su richiesta della Procura. La perquisizione nella stanza d’albergo ha dato esito negativo, ma gli agenti hanno sequestrato il suo cellulare, che sarà sottoposto ad accertamenti forensi per ricostruire contatti, comunicazioni e spostamenti.

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