Rimini, arrestato in un hotel un uomo ricercato: deve scontare 4 mesi

La Polizia lo ha rintracciato in una struttura di Marina Centro grazie al portale Alloggiati: deve espiare una pena per ricettazione

Era arrivato a Rimini insieme alla moglie e alloggiava in un hotel di Marina Centro, ma il suo nome è stato individuato dalla Polizia attraverso il sistema di registrazione degli ospiti delle strutture ricettive. Per un uomo di cittadinanza marocchina, ieri, è così scattato l'arresto: era destinatario di un ordine di carcerazione.

A individuarlo è stato l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini, che ha incrociato i dati inseriti nel portale Alloggiati. Gli agenti hanno raggiunto l'hotel e trovato l'uomo direttamente nella camera che gli era stata assegnata. Dopo averne accertato l'identità, lo hanno accompagnato in Questura per gli ulteriori controlli.

Gli accertamenti hanno confermato che nei suoi confronti era stato disposto il ripristino dell'ordine di esecuzione della carcerazione. Il provvedimento riguarda una pena residua di quattro mesi di reclusione per il reato di ricettazione. Terminati gli atti di rito, l'uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare la pena residua.

La vicenda nasce quindi da un controllo effettuato attraverso il sistema che consente alla Questura di conoscere gli ospiti presenti nelle strutture ricettive. In questo caso, la registrazione dell'uomo ha permesso agli agenti di localizzarlo e verificare la sua posizione giudiziaria.