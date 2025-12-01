Rimini, arretramento nella "Qualità della Vita": -9 posizioni, scivola al 51° posto. Il dato in controtendenza con l'Emilia-Romagna
La "caduta" di Rimini nella classifica del Sole 24 Ore: dal 42° al 51° posto in un anno
Nella nuova edizione della classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore, che valuta 107 province italiane attraverso 90 indicatori, l’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni più performanti: Bologna raggiunge il quarto posto assoluto, mentre Parma entra nella Top Ten al decimo posto.
Il quadro cambia, però, quando si guarda alla provincia di Rimini, che quest’anno scende al 51° posto, perdendo nove posizioni rispetto al 2024. Un arretramento significativo in una classifica dove molte altre province emiliano-romagnole registrano miglioramenti: Forlì-Cesena sale all’11° posto, Modena al 12°, Ravenna al 19° e Reggio Emilia al 20°. Anche Piacenza avanza leggermente, mentre Ferrara arretra di una sola posizione.
Il risultato di Rimini indica un momento di maggiore difficoltà relativa rispetto alle altre aree della regione, con performance meno brillanti nei parametri che compongono l’indice complessivo. Un dato che contrasta con la tendenza regionale, generalmente positiva, e che potrebbe richiedere attenzione su alcuni aspetti legati al benessere territoriale e alla vivibilità.