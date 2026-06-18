Rimini, arriva il Warner Bros. Discovery Celebration Tour in occasione della Notte Rosa

Dal 19 al 21 giugno tre giorni di eventi tra cinema, serie tv e intrattenimento per tutte le età

Arriva a Rimini il Celebration Tour 2026 promosso da Warner Bros. Discovery Italia, pronto a vivere una nuova tappa sulla Riviera romagnola. Dal 19 al 21 giugno, in occasione della Notte Rosa, Largo Boscovich ospiterà tre giornate di intrattenimento e attività pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età e rafforzare il legame con i fan, confermando il tour come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.

Lanciata nel 2023 in occasione dei 100 anni degli Studios, l’iniziativa continua a portare alcuni dei franchise più amati di Warner Bros. Discovery nelle più iconiche località balneari italiane.

Il Warner Bros. Discovery Italia celebration tour Italia proporrà a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività includeranno allestimenti di aree a tema pensate per trasformare ogni tappa in un’esperienza immersiva dedicata ad alcuni dei titoli più amati del pubblico. Tra le proposte in programma, una photo opportunity e un momento serale con dj set dedicato a Supergirl, l’iconica eroina dell’universo DC, in occasione dell’uscita nelle sale italiane il 25 giugno 2026 del nuovo attesissimo film dei DC Studios distribuito da Warner Bros. Pictures. Diretto da Craig Gillespie e prodotto da James Gunn e Peter Safran, il film vedrà Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, protagonista di un’avventura interstellare all’insegna della vendetta e della giustizia.

Spazio anche allo sport con un campo da basket brandizzato dedicato a Space Jam, il cult del 1996 che ha unito basket e Looney Tunes diventando un fenomeno generazionale e una vera icona della pop culture, celebrato nel 2026 con il traguardo dei suoi 30 anni. L’area permetterà ai fan di mettersi alla prova in tornei 3 vs 3, sfide e attività.

Non mancherà poi un’area dedicata a Batman, il celebre Cavaliere Oscuro, con attività di boulder e arrampicata ispirata allo skyline di Gotham City, oltre a una photo opportunity e un’area kids ispirata a Scooby-Doo, il leggendario cartoon investigativo amato dai fan di tutte le età, con la celebre Mystery Machine protagonista dell’esperienza fotografica.

Il tour celebrerà inoltre grandi mondi fantasy e saghe entrate nella storia dell’intrattenimento, con attività palco, photo opportunity e aree dedicate a House of the Dragon, la serie evento ambientata nell’universo di Westeros, e a The Lord of the Rings, che nel 2026 festeggia il 25° anniversario de La Compagnia dell’Anello, il film che ha aperto al grande pubblico le porte della Terra di Mezzo e dato vita a una delle trilogie cinematografiche più premiate e amate di sempre, vincitrice complessivamente di 17 Academy Awards.

Per un pieno di musica, intrattenimento e cinema, l’appuntamento di Rimini è la seconda tappa del circuito estivo che attraversa sei delle principali località di villeggiatura italiane. Sul palco, inoltre, musica dal vivo, animazione e tanto divertimento, insieme a momenti speciali dedicati ai più iconici film Warner Bros.

L'evento si svolgerà secondo i seguenti orari di apertura al pubblico: