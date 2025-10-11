Rimini: arrivano i corsi di sicurezza sul lavoro aggiornati

Cescot Rimini propone corsi in aula, in videoconferenza o in e-learning

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introduce regole più stringenti e uniformi a livello nazionale. I corsi non sono solo un obbligo di legge, ma una responsabilità sociale: ognuno deve fare la propria parte e impegnarsi per salvaguardare la propria salute e incolumità e quella degli altri. Cescot Rimini si è già adeguato alle novità normative, aggiornando la propria offerta formativa per imprese e lavoratori. Le principali novità riguardano la formazione preventiva obbligatoria prima dell’assunzione o del cambio mansione; il corso di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore; la formazione aggiuntiva per i preposti, che passa da 8 a 12 ore con aggiornamento biennale. Inoltre la verifica finale è tracciata al termine di ogni corso ed è vietata la formazione da cellulare, ammessi solo pc e tablet.

Cescot Rimini propone corsi in aula, in videoconferenza o in e-learning (dove consentito), con la possibilità di organizzare anche programmi su misura “in house” per le aziende. Tra i punti di forza i calendari aggiornati, attestati immediati a fine corso, un servizio di consulenza per verificare la conformità normativa e programmare gli aggiornamenti periodici, nonché sconti per associati Confesercenti/Ebter e iscrizioni multiple.