Rimini, arsenale da film di guerra in un negozio: in vetrina oltre 200 coltelli e lame

Sequestrate oltre 200 armi bianche in un negozio di Rimini Sud, titolare denunciato

In un negozio di vicinato di Rimini, zona sud della città, sono stati trovati oltre 200 coltelli a serramanico, lame fisse e altre armi bianche, messe in vendita al pubblico. A seguito del controllo della Polizia Locale, attivata da una segnalazione, è stato eseguito ieri (giovedì 19 giugno) il sequestro di tutte le armi, che erano esposte in due vetrine ben visibili e suddivise per modello e tipologia d'uso. Il titolare è stato così denunciato per le ipotesi di reato di detenzione e vendita abusiva di armi, in base all’articolo 695 del codice penale.

Le lame, alcune delle quali particolarmente pericolose (le lame a mezzaluna), erano liberamente accessibili ai clienti. La Polizia Locale ha inoltre rinvenuto e sequestrato una pistola da soft-air senza il tappo rosso.