Rimini. Arte, Fellini e Liberty: visite guidate e grandi mostre animano l’estate culturale

Dagli itinerari nell’architettura della Belle Époque alle esposizioni di cinema, fumetto e arte contemporanea

Dai percorsi dedicati a Fellini e al patrimonio Liberty della Riviera alle grandi esposizioni di arte contemporanea, fumetto e cinema: cinque giorni ricchi di cultura per scoprire i luoghi e i protagonisti che raccontano l’identità di Rimini.



Le visite guidate



Da oggi al 14 luglio si tiene Art Nouveau Week, manifestazione che invita a riscoprire una stagione fondamentale della storia cittadina, quando tra Otto e Novecento la località balneare divenne una delle mete più eleganti e frequentate dall’alta società europea. Il programma propone itinerari che attraversano il patrimonio architettonico liberty della città, collegando idealmente il passato rinascimentale del Tempio Malatestiano alle forme sinuose dell’Art Nouveau. Particolare attenzione è dedicata alla Marina, dove le passeggiate guidate conducono dal Grand Hotel ai villini storici di via Dardanelli e via Paolo Mantegazza, fino alle Ville Adriatica e Embassy. Non mancano escursioni a Viserba e Viserbella alla scoperta di ville decorate con pregiate ceramiche, tra cui Villa Lydia. Un approfondimento speciale riguarda inoltre il Cimitero Monumentale, considerato un vero museo all’aperto per la presenza di monumenti e sculture liberty.

Ogni mercoledì d’estate, fino al 26 agosto, il Fellini Museum di Castel Sismondo propone visite guidate serali alla scoperta del mondo cinematografico di Federico Fellini attraverso suggestive installazioni multimediali e percorsi immersivi.



Domenica 12 luglio il Teatro Amintore Galli apre le sue porte a una visita guidata che conduce alla scoperta degli spazi più prestigiosi e della storia del principale teatro cittadino. La visita dura circa 45 minuti, inizia alle ore 11 e offre un affascinante viaggio tra arte, architettura e personaggi della Rimini ottocentesca e della Belle Époque.



Mercoledì 8 luglio il programma delle visite prosegue con Notturno d’Arte organizzato da Discover Rimini e dedicato a Federico Fellini.



Venerdì 10 luglio la proposta culturale conduce, invece, sul Colle di Covignano per ammirare Il Santuario delle Grazie, inserita nel ciclo 5 Passi nell’Arte. L’escursione valorizza uno dei punti panoramici più affascinanti del territorio riminese e si sofferma soprattutto al Santuario, edificio religioso fondato dai francescani e legato alla famiglia Malatesta, che conserva importanti testimonianze di arte sacra e rappresenta uno dei luoghi spiritualmente e storicamente più significativi dell’area.



Mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio Visit Rimini propone il Rimini City Tour. Le Meraviglie di Rimini, che si svolge rispettivamente in lingua italiana il mercoledì, tedesca il giovedì e inglese il venerdì. Si tratta di un itinerario pensato soprattutto per i visitatori stranieri, capace di raccontare in modo completo la storia della città.

Domenica 12 luglio si presenta l’occasione per scoprire la storia e le tradizioni della marineria riminese con una visita guidata al Museo E’ Scaion di Viserbella, luogo dedicato alla conservazione della memoria del mare e della piccola pesca.

Le mostre da visitare

Accanto alle visite guidate, numerose sono anche le esposizioni.

Al Palazzo del Fulgor è visitabile, fino al 19 luglio, Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele, una mostra che esplora il dialogo creativo tra lo sceneggiatore statunitense premio Oscar John Ridley e il fumettista italiano Stefano Raffaele. Il percorso presenta tavole originali, copertine e materiali preparatori delle opere realizzate insieme, affrontando temi contemporanei come discriminazione, identità, conflitti sociali e impatto dei media.

Ai Palazzi dell’Arte prosegue fino a settembre Estate contemporanea, articolata in due distinti percorsi espositivi. Il primo, Sailing to Byzantium: 6 artists from New York, riunisce artisti della scena newyorkese contemporanea come Donald Baechler, Ross Bleckner, Peter Halley, Vik Muniz, Peter Nagy e Walter Robinson, proponendo una riflessione sul viaggio tra dimensione materiale e spirituale. Il secondo, Summer Dream di Luca Giovagnoli, offre invece una lettura poetica della Riviera attraverso immagini sospese tra sogno, memoria, desiderio e paesaggio marino.

Di particolare interesse è anche inVisibili. Le Pioniere del Cinema, allestita al Palazzo del Fulgor fino al 30 agosto. L’esposizione restituisce visibilità a tredici figure femminili che contribuirono in modo decisivo alla nascita dell’industria cinematografica italiana e internazionale tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Attraverso fotografie, documenti, sceneggiature e materiali d’archivio, il percorso racconta registe, attrici, produttrici e imprenditrici spesso dimenticate dalla storiografia ufficiale.

Sempre al Palazzo del Fulgor è possibile visitare anche fino al 23 agosto Carlo Zauli. Sensualità della forma, dedicata a uno dei più importanti protagonisti della ceramica italiana del Novecento. Sculture e opere grafiche dialogano idealmente con l’universo felliniano, mettendo in evidenza la comune tensione verso la dimensione immaginativa e visionaria.

All’Art Hotel Admiral continua la personale di Ilaria Rezzi, intitolata Le Stanze dei Sogni, che presenta una serie di dipinti a olio caratterizzati da atmosfere pop, figure fantastiche e scenari sospesi tra memoria e immaginazione.

L’Ex Cinema Astoria ospita invece fino al 19 luglio Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025-2026, progetto collettivo promosso dall’Ecomuseo Rimini. La mostra esplora il rapporto tra arte, territorio e memoria attraverso fotografie, video, installazioni, documentazioni e materiali raccolti lungo il corso del torrente Ausa, coinvolgendo artisti, associazioni e cittadini in un processo partecipativo di rilettura del paesaggio urbano.

Il 12 luglio prendono il via le mostre inserite nel programma di Cartoon Club & RiminiComix.

Al Museo della Città apre Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro, omaggio a uno dei più grandi autori del fumetto italiano e internazionale, celebre per il suo lavoro nell’universo Disney. Nello stesso museo inaugura anche Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini, che approfondisce il pensiero della studiosa e il tema del linguaggio inclusivo attraverso tavole illustrate e materiali di ricerca.

A Castel Sismondo apre infine Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno, grande esposizione dedicata a oltre sessant’anni di storia del celebre supereroe Marvel. Tavole originali, materiali da collezione, sezioni tematiche e installazioni immersive raccontano l’evoluzione del personaggio, mentre in orario serale la facciata del castello viene trasformata da uno spettacolare video mapping a tema.

Ecco le visite guidate in dettaglio:



tutti i mercoledì dall'8 luglio al 26 agosto 2026

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Alla scoperta del Fellini Museum

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: [email protected]



dall'8 al 14 luglio 2026

Sedi varie, Rimini

Art Nouveau Week

L'Art Nouveau Week è una manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente Liberty in tutte le sue forme, promossa dall'associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali. L'evento si svolge tra l'8 e il 14 luglio, in oltre 300 città del mondo, per celebrare la nascita di grandi maestri dello stile come Giuseppe Sommaruga, Gustav Klimt, Otto Wagner e Giovanni Michelazzi. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “Il Mare”, elemento simbolico che attraversa l’immaginario Liberty europeo e che diventa filo conduttore di un racconto dedicato al rapporto tra arte, paesaggio, turismo e modernità tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento. Il programma si focalizza su visite guidate alla scoperta del patrimonio architettonico e su eventi collaterali volti a valorizzare i capolavori del modernismo ancora visibili nelle città.

La programmazione riminese offre una rilettura originale dello stile Liberty, che, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, rese Rimini una delle mete predilette dall’alta società europea. Un percorso speciale mette in luce come le linee sinuose dell'Art Nouveau trovino un preludio già nel XV secolo, nelle decorazioni di Agostino di Duccio presso il Tempio Malatestiano. Cuore pulsante dell'evento resta comunque la Marina. Il programma prevede infatti:

Mercoledì 8 luglio alle ore 9:00 con la visita guidata “Rinasciliberty. Il fascino discreto del Liberty”, itinerario dedicato alle tracce più raffinate e spesso meno osservate del Liberty riminese. Prenotazioni: [email protected], telefono 335 6397251.

Giovedì 9 luglio alle ore 10:00 è in calendario “Agostino di Duccio. Preludio all’Art Nouveau”, percorso che mette in relazione la cultura decorativa riminese con le suggestioni che anticipano il gusto lineare e ornamentale dell’Art Nouveau. Prenotazioni: [email protected], telefono 328 4147386.

Venerdì 10 luglio alle ore 9:00, tra Viserba e Viserbella, si terrà la visita “La geometria segreta del Liberty e la scoperta di Chini in Romagna”, dedicata alle architetture e ai dettagli decorativi della Riviera riminese. Prenotazioni: [email protected], telefono 335 6397251.

Sempre venerdì 10 luglio alle ore 18:00, Rimini ospiterà anche l’appuntamento di “Visioni Art Nouveau nel disegno dal vero”, con ritrovo al Parco Federico Fellini 1, per osservare e reinterpretare il patrimonio cittadino attraverso il disegno en plein air.

Sabato 11 luglio alle ore 9:30 sarà la volta di “Il tempo eterno dell’Art Nouveau. Alla scoperta dell’arte funebre”, itinerario dedicato ai simboli, alle sculture e alle memorie monumentali legate al linguaggio Liberty. Prenotazioni: [email protected], telefono 347 3756428.

Durante la settimana, Rimini sarà inoltre tra le sedi delle Sculture Liberty di sabbia, con interventi previsti alla spiaggia libera in Largo Ruggero Boscovich, dove il tema dell’Art Nouveau incontra il paesaggio marino e la materia effimera della sabbia.

Gli itinerari si realizzano solo con una partecipazione minima di 5 partecipanti.

Ingresso a pagamento Info: https://italialiberty.it

mercoledì 8 luglio 2026

Luogo di incontro: davanti al Cinema Fulgor - Rimini centro storico

Notturno d'Arte: Visita guidata a cura di Discover Rimini

Federico Fellini - Il Cinema Fulgor e il Fellini Museum

La passeggiata culturale va alla scoperta dell’iconico Fulgor, che si visiterà all’interno, cinema impreziosito dalla splendida decorazione ideata da Dante Ferretti.

Successivamente si visiterà il Fellini Museum, ospitato in Castel Sismondo, per un'immersione profonda nel mondo creativo del regista Federico Fellini, il riminese più illustre al mondo.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del mercoledì al 333.7352877 o a [email protected]

Ore 20.50 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/DiscoverRimini



mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata in lingua italiana, tedesca e inglese a cura di VisitRimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città per i turisti. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Le visite si svolgono: in lingua italiana mercoledì 8 luglio alle ore 21, in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30 fino al 17 settembre. In lingua inglese tutti i venerdì alle ore 10.30 fino al 18 settembre.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini



venerdì 10 luglio 2026

Luogo di incontro: davanti al Santuario delle Grazie (via delle Grazie 10, Rimini)

Il Santuario delle Grazie sul Colle di Covignano

5 Passi nell'Arte: Visita guidata a cura di Discover Rimini

Il percorso guidato vuole far conoscere lo splendido colle di Covignano, “Sovrano balcone” come lo definì lo storico Cesare Clementini nel Seicento.

Si concentrerà sul Santuario delle “Grazie”, chiesa fondata dall’ordine francescano e legata ai Malatesta, per ammirare interessanti opere d’arte sacra.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del mercoledì al 333.7352877 o a [email protected]

Ore 16.55 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/DiscoverRimini



domenica 12 luglio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 www.teatrogalli.it

LE MOSTRE in corso

fino al 30 agosto 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

inVisibili. Le Pioniere del Cinema

La mostra ideata da Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura e organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà, è stata inaugurata il 2 luglio alle ore 18.30 come preapertura dell’Italian Global Series, la manifestazione internazionale dedicata alla serialità che ha preso il via a Rimini il 3 luglio.

Un’esposizione di importanza storica e antropologica, che mette in luce la centralità del ruolo delle donne nella nascita e sviluppo dell’industria cinematografica. La mostra continua il suo percorso di valorizzazione delle protagoniste dimenticate della storia del cinema, restituendo visibilità alle donne che hanno contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico.

Dopo la prima tappa a Roma e l’arrivo dell’esposizione al Lincoln Center di New York dedicato a trenta protagoniste, l’appuntamento riminese propone una selezione del racconto di inVisibili, concentrando l'attenzione sulle vicende di tredici protagoniste, figure fondamentali e ancora poco conosciute che il pubblico è invitato a scoprire attraverso materiali d'archivio, fotografie, riviste d'epoca, documenti, sceneggiature e pellicole ritrovate.

Tra le protagoniste raccontate dalla mostra figurano Elvira Notari, considerata la prima regista italiana, Francesca Bertini, Adriana Costamagna, Frieda Klug, Nilde Baracchi, Paola Pezzaglia Greco, Elettra Raggio, Maria Roasio, Daisy Sylvan, Esterina Zuccarone, Elvira Giallanella, Charlotte Reiniger e Annie Vivanti. Attrici, registe, produttrici, sceneggiatrici, imprenditrici e autrici che, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, contribuirono in maniera decisiva alla costruzione dell'industria cinematografica e alla definizione del linguaggio della settima arte.

“inVisibili. Le Pioniere del Cinema” è un progetto culturale che restituisce il giusto riconoscimento a una generazione di donne che ha contribuito a fondare il linguaggio cinematografico moderno. La selezione presentata a Rimini offre uno sguardo intenso e rappresentativo su questo patrimonio di storie, mettendo in dialogo le origini del cinema con le nuove forme della narrazione audiovisiva contemporanea. Un'iniziativa che, nel contesto dell'Italian Global Series, arricchisce ulteriormente l'offerta culturale dell'estate riminese e riporta queste fondamentali protagoniste al centro della storia del cinema italiano e internazionale.

In occasione della Mostra, al Museo Fellini è svelata agli ospiti la nuova statuetta raffigurante il Maximo, scultura simbolo dell'eccellenza nel campo dell'audiovisivo, realizzata in oro e in bronzo da Dante e Lorenzo Mortet, nota famiglia di orafi da sempre vicina al settore.

I premi Maximo sono conferiti nell'ambito dell'Italian Global Series, festival ideato e organizzato da APA – Associazione Produttori Audiovisivi con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con Cinecittà, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia-Romagna, dei Comuni di Rimini e Riccione e di AGIS, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel e Gruppo FS, diretto da Marco Spagnoli.

Orario: martedì>domenica 10.00-19.00 – mercoledì anche 21.00-23.00

Ingresso a pagamento con biglietto del Fellini Museum Info: https://fellinimuseum.it/

fino 19 luglio 2026

Rimini, Palazzo del Fulgor – Fellini Museum

Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele

Italian Global Series, Cartoon Club & RiminiComix e Comune di Rimini presentano la mostra “Spade e pallottole: i conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele”, in programma al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, il museo che affianca alla valorizzazione dell’opera di Federico Fellini un’attenzione al dialogo tra cinema, arti visive e cultura contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi cittadini. L’Italian Global Series che si svolge dal 3 all’11 luglio e Cartoon Club & RiminiComix, festival internazionale dedicato a cinema d’animazione, fumetto, gaming e cultura pop, che si svolge dal 12 al 19 luglio.

La mostra, a cura di Alberto Brambilla e Andrea Fornasiero, è dedicata alla collaborazione tra lo sceneggiatore statunitense premio Oscar John Ridley (Oscar 2014 per la sceneggiatura non originale di 12 anni schiavo) e il fumettista italiano Stefano Raffaele, insignito nel 2026 del Premio Coco come “Eccellenza Italiana nel Mondo”.

L’esposizione è accompagnata da un manifesto realizzato da Stefano Raffaele con i personaggi Due Facce e Renee Montoya, protagonisti della miniserie G.C.P.D. Il muro di gomma, realizzata insieme a Ridley.

Il percorso espositivo presenta tre opere nate dalla collaborazione tra i due autori, caratterizzate da un linguaggio visivo di impronta cinematografica:

G.C.P.D. Il muro di gomma (DC Comics, 2022), incentrata sulle tensioni politiche nella polizia di Gotham City; Ministry of Compliance (2023), thriller fantascientifico che utilizza la presenza aliena come metafora delle discriminazioni; Trigger Warning (2024), racconto horror pubblicato sulla serie Creepshow, ispirato ai fumetti EC Comics e al tema della viralità dei social network.

La mostra propone stampe digitali ad alta definizione insieme a tavole originali, copertine e studi preparatori, offrendo uno sguardo sul processo creativo delle opere.

Orario: 10.00 – 19.00; chiuso lunedì non festivi; Apertura straordinaria: tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 23. Ingresso: € 2,00 solo sede di Palazzo del Fulgor Info: https://fellinimuseum.it/spade/

fino al 13 settembre 2026

Palazzi dell’Arte - piazza Cavour - Rimini centro storico

Estate contemporanea

Sailing to Byzantium: 6 artists from New York - Luca Giovagnoli: Summer Dream

Nel cuore del centro storico, i Palazzi dell’Arte Rimini accolgono “Estate contemporanea”, un progetto espositivo che invita il pubblico a esplorare linguaggi e sensibilità dell’arte contemporanea internazionale e italiana. Si tratta di due mostre, entrambe di grande ricchezza, ma chiaramente distinte per temi, linguaggi, poetiche e stili, entrambe curate da voci autorevoli del panorama curatoriale.

Il primo percorso, “Sailing to Byzantium – 6 artists from New York”, a cura di Richard Milazzo, riunisce sei artisti attivi nella scena newyorkese contemporanea. La mostra, già presentata a Venezia e riproposta a Rimini, città affacciate sull’Adriatico simbolicamente rivolte verso l’Oriente, si ispira alla poesia Sailing to Byzantium di William Butler Yeats. L’esposizione suggerisce un percorso che va oltre il semplice spostamento geografico: un viaggio ideale dal mondo visibile a una dimensione più trascendente, in cui l’esperienza sensibile viene trasformata e fissata nell’opera d’arte. Le tecniche di stampa utilizzate diventano luogo di sperimentazione e confronto, come un laboratorio di idee, immagini e concetti sviluppati su superfici di forte impatto visivo. La mostra riunisce i lavori di Donald Baechler, con le sue incisioni eleganti e vibranti; Ross Bleckner, con sperimentazioni pittoriche intense e dinamiche; Peter Halley, con opere materiche e strutturate; Vik Muniz, noto per i suoi giochi percettivi; Peter Nagy, orientato alla ricerca simbolica e semiotica; e Walter Robinson, che richiama l’immaginario pop e cinematografico.

Nel complesso, l’esposizione propone un percorso visivo che collega la scena artistica newyorkese degli anni Ottanta con il contesto contemporaneo di Rimini, costruendo un dialogo tra linguaggi, culture e riferimenti che richiamano l’idea di continuità tra presente e memoria, tra Occidente e Oriente.

Accanto a questa prospettiva internazionale, al piano terra, il pittore Luca Giovagnoli, riminese, propone una sua personalissima antologia: “Luca Giovagnoli – Summer Dream”, a cura di Valentina Ciarallo. L’esposizione ruota attorno al tema dell’estate intesa come spazio del desiderio, della contemplazione e dell’immaginazione. Le opere mettono in relazione elementi diversi — dalla metafisica al linguaggio pop, dall’illustrazione a suggestioni legate alla pittura di De Pisis — con richiami anche a David Hockney. Ne emerge una dimensione sospesa tra realtà e visione, in cui il corpo, il paesaggio e in particolare l’ambiente marino diventano protagonisti. Il percorso espositivo accompagna lo spettatore in un contesto riconoscibile — quello della Riviera — che si trasforma progressivamente in una dimensione più immaginaria. Scene che richiamano fotografie o immagini pubblicitarie si rielaborano in visioni pittoriche in cui il colore diventa elemento dinamico, capace di tradurre pensieri e desideri in forma visiva.

Orario: dal martedì alla domenica 10 - 13 / 16 – 19. Mercoledì anche dalle 21 alle 23. Ingresso gratuito Info: https://palazziarterimini.it/

fino al 23 agosto 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Carlo Zauli. Sensualità della forma

Mostra dedicata a Carlo Zauli, artista faentino tra i protagonisti dell'arte ceramica del Novecento.

L'esposizione presenta una ventina di sculture e una quindicina di opere grafiche tra acqueforti, litografie e serigrafie, offrendo un percorso significativo attraverso la ricerca artistica dell'autore. Le opere provengono dal Museo Carlo Zauli di Faenza.

Il dialogo tra Zauli e Fellini affonda le radici in un'affinità umana e poetica: entrambi romagnoli, entrambi legati a una dimensione immaginativa della realtà, condividono una visione in cui la forma è attraversata da tensioni vitali, emotive e sensuali. Le opere di Zauli risuonano così con l'universo visionario del regista di 8½: un mondo di metamorfosi, desiderio e immagini sospese tra sogno e materia.

Orario: dalle 10 alle 19; mercoledì anche 21.00-23.00 Ingresso a pagamento. Info: www.fellinimuseum.it/zauli/

fino al 31 agosto 2026

Art Hotel Admiral, via Pascoli, 145 – Rimini

Ilaria Rezzi - Le Stanze dei Sogni

La Rosini Gutman Collection presenta la mostra personale di Ilaria Rezzi, un percorso artistico fatto di immagini visionarie, atmosfere pop e richiami al mondo dell’immaginazione.

Le opere, realizzate a olio su tela, costruiscono scenari sospesi tra sogno, memoria e fantasia, con personaggi e situazioni reinterpretati in chiave originale e surreale.

La mostra è visitabile tutti i giorni da giugno ad agosto. Info:348 3055725 – 348 3606308

fino al 19 luglio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Arti e Paesaggi Urbani. Ausa 2025–2026

Mostra collettiva all'Ex Cinema Astoria

Un progetto dell’Ecomuseo Rimini ideato e curato da Sonia Fabbrocino. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di ricerca e partecipazione che l’Ecomuseo Rimini conduce da dieci anni attorno al Parco Ausa e al suo antico corso fluviale, interessando quartieri come il PEEP Ausa.

Il torrente, oggi in gran parte deviato e interrato, diventa il centro di un lavoro che intreccia arte, memoria, storie e indagine paesaggistica, riportando questo patrimonio all’attenzione pubblica.

L’esposizione presenta gli esiti della Call to Action avviata nel 2025. Si articola in sessioni tematiche che restituiscono i risultati di workshop, residenze artistiche, esplorazioni urbane, mappature, indagini fotografiche e raccolte di memorie che hanno coinvolto artisti, cittadini, associazioni, università e accademie.

In esposizione sono presenti i seguenti progetti: indagine fotografica e redesign dell’identità visiva dell’Ecomuseo curato dalla LABA (Libera Accademia di Belle Arti di Rimini); “Ritratti Sociali” quali opere pittoriche e narrative; indagine fotografica del Collettivo Spazio d'Azione Visuale; video-documentazione delle installazioni e performance artistico-antropologiche nei condomini del quartiere realizzate nell’ambito di “Innesti sull'Ausa”.

Le opere e i materiali documentali raccontano il territorio attraversato dall'Ausa tra passato e presente, esplorandone i confini mutevoli: dai calanchi di Ventoso, nella Repubblica di San Marino, passando per i parchi e quartieri, il deviatore, fino alla confluenza nel fiume Marecchia.

Il materiale prodotto confluisce nella Mappa di Comunità dell’Ausa, un atlante partecipato di memorie, immagini, luoghi simbolici, racconti, configurandosi come patrimonio condiviso, realizzato graficamente in collaborazione con l’Università di Ferrara.

Il progetto è inserito nel programma di “Ritorno all’Astoria”, è promosso dal Comune di Rimini de Il Palloncino Rosso, sostenuto dal bando di finanziamento di progetti di rilevanza locale 2024–2026 (DGR 903/2024), nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia-Romagna.

Orario: E’ necessaria la prenotazione. Ingresso libero Info: 340 3579828 [email protected]



MOSTRE DI CARTOON CLUB





dal 12 luglio al 30 agosto 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro

La mostra inserita nel programma di Cartoon Club & RiminiComix, celebra la straordinaria carriera di uno dei più importanti fumettisti italiani, autore del manifesto dell’edizione, Giorgio Cavazzano.

Attraverso un ricco percorso espositivo fatto di tavole originali, copertine e materiali d’archivio, la mostra racconta l’evoluzione del suo stile, dai celebri lavori per il mondo Disney – dove è diventato un punto di riferimento internazionale – fino alle sue creazioni originali e collaborazioni nel fumetto umoristico.

Il pubblico può immergersi nelle sue opere più iconiche, tra cui storie di Topolino e Zio Paperone, omaggi artistici e sperimentazioni narrative, scoprendo il segno distintivo di Cavazzano e la sua influenza sulle nuove generazioni di fumettisti, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso; tutti i mercoledì 21:00-23:00 Ingresso libero www.cartoonclubrimini.com/mostre/giorgio-cavazzano-il-segno-di-un-maestro

dal 12 luglio al 16 agosto 2026

Castel Sismondo, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno

La quarantaduesima edizione di Cartoon Club & RiminiComix celebra una delle icone più riconoscibili dell’universo Marvel e della cultura pop. L'esposizione ripercorre oltre sessant’anni di storia del celebre supereroe Spider Man, tra fumetti, cinema e animazione.

Un percorso tra tavole originali, storie iconiche, personaggi e rarità da collezione che racconta l’evoluzione di Spider-Man e il suo messaggio senza tempo di responsabilità. Divisa in sezioni tematiche, la mostra permette di scoprire da vicino i segreti del personaggio, i suoi storici alleati e i più famosi cattivi di New York.

Per i fan di tutte le età non mancherà l'occasione per un'esperienza immersiva: un set fotografico scenografico dove scattare una foto simulando di essere sospesi tra i grattacieli e l'incontro esclusivo con grandi disegnatori di fama internazionale, come Stefano Caselli e Pasqual Ferry.

Creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko, l’Uomo Ragno è stato un personaggio di rottura nel panorama dei supereroi: il primo protagonista adolescente, in cui i lettori potevano facilmente identificarsi.

Anche le mura esterne del Castello che ospita la mostra, omaggeranno l’iconico personaggio, grazie a un’opera di projection mapping che avvolgerà l’intera facciata dal 12 al 19 luglio, dal tramonto (21:30 circa) fino a mezzanotte, raccontando attraverso immagini e musica la genesi dell’eroee le sfide che ha dovuto affrontare per diventare un mito.

Orario: martedì – domenica: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00; Apertura serale il mercoledì dalle 21 alle 23; chiuso il lunedì; Ingresso libero Info: www.cartoonclubrimini.com/mostre/spider-man-nella-tela-delluomo-ragno

dal 12 luglio al 30 agosto 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini

Nell’ambito di Cartoon Club, prende forma un progetto espositivo e di approfondimento dedicato alla graphic novel“Lingua, femminismo, istituzioni. Alma Sabatini e noi”, che rende omaggio alla figura di Alma Sabatini, pioniera nello studio del linguaggio sessista in Italia.

Attraverso tavole illustrate, materiali di ricerca e momenti di confronto pubblico, il percorso unisce parola e immagine per raccontare il pensiero dell’autrice e riflettere sull’attualità del rapporto tra linguaggio, identità e disuguaglianze nella società contemporanea.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso; tutti i mercoledì 21:00-23:00 Ingresso libero Info: www.cartoonclubrimini.com/mostre/lingua-femminismo-istituzioni-alma-sabatini-tra-parole-e-immagini

Alla scoperta dell’entroterra a piedi e in bus

Fino al 10 settembre, si parte alla scoperta dell'entroterra romagnolo con A SPASS, un servizio di escursioni in bus pensato per collegare la costa riminese ai tesori nascosti dell'entroterra. Il progetto offre un modo semplificato per esplorare borghi storici, parchi naturali e città d'arte della Romagna, trasformando la gita fuori porta in un'esperienza organizzata tra cultura, natura e tradizioni locali.

Partenze da Rimini alla scoperta del territorio della Valmarecchia:

Mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 18.30, è in programma "San Leo e Pennabilli. L'anima poetica del Montefeltro", un'intera giornata tra la maestosa Rocca di San Leo, i racconti legati a Cagliostro e il percorso diffuso dedicato a Tonino Guerra a Pennabilli, con pranzo e degustazioni di prodotti del territorio.

Punti di partenza:

Bus Stop 22 Piazzale Gondar – Bellariva

Bus Stop 10 Marina Centro Viale Vespucci – Rimini

Bus Stop 16 Via Dati/Via Pallotta - Viserba

Giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, spazio invece a "La doppia anima di Verucchio", itinerario che ripercorre le origini della civiltà villanoviana attraverso il Museo Archeologico, il centro storico e la Rocca Malatestiana, con una degustazione finale dedicata alle eccellenze locali.

Punti di partenza:

Marina Centro Viale Vespucci fermata 10

Viserba Viale Dati fermata 16

Viserbella Viale Serpieri fermata 24

Info: www.visitromagna.it/aspass