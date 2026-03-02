Rimini aspetta la primavera tra cultura, musica e celebrazioni

Una settimana ricca di eventi

Con l’inizio di marzo, Rimini si prepara all’arrivo della primavera che si inizia a respirare a pieni polmoni nei Giardini dei Palazzi dell’Arte che aprono le porte alla speciale anteprima di Giardini d’Autore. Ogni fine settimana fino al 15 marzo gli spazi versi all’aperto dei Palazzi dell’arte si trasformano in un’incantevole serra d’inverno con un ricco programma di attività esperienziali, laboratori creativi e approfondimenti sulla cura del verde, invitando il pubblico a riscoprire il legame profondo tra uomo e natura attraverso la rassegna "Aspettando la Primavera". In particolare, il weekend del 7 e 8 marzo celebra la Giornata Internazionale della Donna con eventi dedicati ad arte e natura: il sabato si apre con un incontro su donne e professioni creative, seguito da un workshop di orticoltura in barattolo e un aperitivo botanico in serra; la domenica la magia continua con un corso di pittura a olio, un laboratorio di candele naturali e una performance ispirata alla gentilezza, arricchita da momenti musicali e dall'immancabile aperitivo botanico tra le piante.

La prima settimana del mese il Teatro Galli propone diversi appuntamenti: martedì 3 marzo, il Teatro ospita una performance della Compagnia Giovani Danzatori Aulòs con Romeo e Giulietta, un balletto che ripropone l’amore e i personaggi della Verona shakespeariana attraverso la danza.

Sabato 7 marzo, Nicola Piovani sarà eccezionalmente protagonista al Teatro Galli con “Note a margine”, un racconto musicale narrato dal compositore, che ripercorre le sue collaborazioni con rinomati registi e la sua poetica artistica, per l’appuntamento culturale promosso per il quarto anno consecutivo da Lasersoft, offerto alla città in collaborazione con il Comune di Rimini.

Venerdì 6 marzo, Federico Buffa rende omaggio a Kobe Bryant con Otto infinito. Vita e morte di un Mamba, uno spettacolo che esplora la vita e la carriera del campione di basket, riflettendo sui valori di perseveranza, sogni e sfide personali, offrendo un momento di introspezione e ispirazione.

Il 6 marzo, Rimini celebra la Giornata Europea dei Giusti con una cerimonia e deposizione di fiori al monumento dedicato al Parco XXV Aprile: un momento di commemorazione promosso dal Parlamento Europeo per ricordare coloro che hanno salvato vite umane nei genocidi e nelle diverse situazioni di conflitto, violenza ed ingiustizia.

Domenica 8 marzo, si celebra la Festa della Donna con una serie di eventi tra percorsi di svago e riflessione culturale. Al Teatro degli Atti di Rimini, si terrà Libere sempre, uno spettacolo nell'ambito della rassegna "L'Otto sempre" con protagonisti Michela Ponzani e Valerio De Filippis, che racconteranno storie di donne, coraggio e resistenza attraverso un viaggio tra passato e presente, 80 anni dopo la guerra di liberazione. Ad accompagnare la narrazione ci saranno le esibizioni di quattro musicisti con brani pop e rock, creando un'atmosfera coinvolgente e riflessiva. L’appuntamento è preceduto, al mattino, da un incontro al Cinema Fulgor ‘Donne che resistono. Dalla guerra di liberazione ai nuovi diritti’, dove Michela Ponzani, una delle voci più autorevoli e seguite della divulgazione storica italiana, docente universitaria e volto noto di Rai Storia, sarà protagonista di un appuntamento che unisce memoria, attualità e spettacolo.

Un incontro si terrà anche venerdì 6 marzo (ore 17.00) alla Cineteca Comunale, con la presentazione del libro di Carla Bonvicini "Un caffè alla volta", in dialogo con Clara Piacentini, scrittrice e autrice della prefazione, e l’editore Giuseppe Maria Morganti.

Per chi desidera celebrare la ricorrenza all'insegna dello svago e della bellezza, il pomeriggio riminese offre cornici d'eccezione. Il cuore della città si anima al Caffè del Grifone, all'interno del Teatro Galli, con due appuntamenti dedicati al tempo per sé: nel primo pomeriggio l’appuntamento “Tè e Tentazioni” avvolgerà gli ospiti in un’atmosfera rilassante tra infusi pregiati e piccola pasticceria, mentre al calare del sole l'atmosfera si farà più conviviale con il tradizionale Aperitivo al Teatro, ideale per godersi la maestosità del Galli in un contesto informale ma sofisticato.



Un’alternativa può essere l’esclusivo "Liberty Brunch" a Villa Soresina: un’occasione rara per varcare la soglia di una dimora storica con vista mare, gustando sapori raffinati in un ambiente intriso di fascino d'altri tempi. La mattina VisitRimini propone, invece, una visita guidata dal titolo Ritratti al femminile, un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi (www.visitrimini.com/esperienze/305931-city-tour-ritratti-al-femminile/).

Le iniziative continuano con un appuntamento speciale all’Ex Cinema Astoria nel weekend del 7-8 marzo: per la prima volta arriva a Rimini Librokilo, un’iniziativa di scambio e vendita di libri a peso, che promuove la cultura sostenibile e il riuso dei volumi con una vasta selezione di libri salvati dal macero.

Sempre all’Astoria, durante la settimana continuano i laboratori “Viaggio di non ritorno” e “Strani ma veri”, coinvolgendo i partecipanti in momenti di cultura e intrattenimento.

Infine il Centro per le Famiglie organizza percorsi di educazione digitale e incontri sulle sfide dell'adolescenza (3, 10 marzo).

Dal 4 al 6 marzo, il quartiere fieristico di Rimini diventa il centro nevralgico dell’energia e dell’innovazione con l’edizione 2026 di KEY - The Energy Transition Expo, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate alla transizione e all’efficienza energetica e un punto di incontro internazionale per aziende e professionisti del settore. La fiera si estende in tutti i padiglioni, offrendo spazio a tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica, la produzione di idrogeno attraverso HYPE-Hydrogen Power Expo e le ultime novità nel settore elettrico con DPE - International Electricity Expo.