Rimini, assegnati i lavori per i nuovi spogliatoi al campo da calcio di via della Fiera

Ma rimane ancora il "nodo" delle condizioni del rettangolo verde

Il progetto di demolizione e ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo di calcio di Via della Fiera torna operativo. Il Comune di Rimini ha individuato un nuovo soggetto esecutore dopo la risoluzione del contratto con la prima impresa aggiudicataria, che aveva accumulato gravi ritardi e inadempienze. L'affidamento è stato disposto in favore della società seconda classificata nella graduatoria della gara originaria, alle medesime condizioni economiche già offerte in sede di procedura.

"Nel marzo 2025, i lavori, per un valore complessivo di 430 mila euro, erano stati assegnati a un'altra impresa, con consegna del cantiere ad aprile. Fin dalle prime settimane, però, l'avanzamento dei lavori si è rivelato ben al di sotto delle aspettative: dopo una fase iniziale di demolizioni e scavi delle fondazioni, il cantiere ha subito continui rallentamenti e sospensioni arbitrarie, nonostante le ripetute diffide della Direzione Lavori e del Responsabile Unico del Progetto. Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 abbiamo formalmente contestato all'impresa il mancato rispetto del cronoprogramma e il progressivo accumulo di ritardi incompatibili con gli impegni contrattuali. E nel febbraio 2026 è stata disposta la risoluzione del contratto, procedendo poi alla ricognizione dello stato del cantiere e alla presa in consegna dell'area", evidenzia l'amministrazione comunale.

I lavori sono stati assegnati alla ditta Deb Srl e dureranno per circa un anno.