Rimini, asta di beneficenza durante Snouf Fragrance Niche Event

Opere d’arte di Manfroni e Scilla per sostenere progetti sociali

Durante il festival Snouf – Fragrance Niche Event, svoltosi a Villa des Vergers a San Lorenzo in Correggiano, si è tenuta l’asta di beneficenza Arte & Snouf. Due opere realizzate per l’occasione da Filippo Manfroni e Maurizio Scilla sono state messe all’incanto per raccogliere fondi a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Rimini e di UP Impresa Sociale, che promuove attività artistiche e formative per persone fragili.

Le offerte possono essere fatte fino al 22 aprile, anche online o tramite l’app Snouf