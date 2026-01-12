Rimini, attesa affluenza record per Sigep. Oltre 70 agenti per la gestione della viabilità

Tutto quello che c'è da sapere per raggiungere la Fiera ed evitare imbottigliamenti

Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione 2026 del Sigep, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce in programma dal 16 al 20 gennaio. Un evento con una vocazione sempre più internazionale, per il quale si prevede un’affluenza eccezionale. «SIGEP apre un 2026 che per Rimini si preannuncia particolarmente dinamico – commenta Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini. Per la fiera registriamo ottimi livelli di riempimento alberghiero, in linea con lo scorso anno, con 450 strutture aperte, un tasso medio di riempimento dell’85% nei giorni centrali e una domanda già sostenuta nelle giornate precedenti. Un andamento che, come ogni anno, genera ricadute positive anche sulle località vicine, grazie alla forte domanda che si estende oltre i confini cittadini. È un segnale forte che conferma il valore del nostro sistema turistico e la crescente attrattività internazionale della destinazione”.

Un flusso di operatori e visitatori che l’intera città si sta preparando ad accogliere con un piano straordinario di presidio e di collegamento, in grado di agevolare l’arrivo in Fiera e lo spostamento sul territorio dei visitatori.

La Polizia Locale, in sinergia con la Fiera e con gli altri soggetti coinvolti, ha definito i dettagli del piano che sarà attuato per gestire l’afflusso e deflusso al quartiere espositivo nelle giornate di manifestazione e per ridurre al massimo i disagi alla circolazione sulle principali arterie di collegamento, in particolare negli orari di punta. Potenziato al massimo il personale che quotidianamente sarà impegnato, con le donne e gli uomini del corpo della polizia locale che presidieranno oltre venti punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 9 e della Statale 16 e verso il mare e il quadrante centro-sud della città.

Complessivamente saranno settanta gli agenti in servizio ogni giorno impegnati su 3 turni, che faranno riferimento a cinque funzionari in servizio esterno e tre funzionari in centrale radio operativa e ad una unità di coordinamento che provvederà a monitorare in tempo reale la circolazione grazie al supporto di dispositivi informatici e del sistema di videosorveglianza per presidiare tutti gli snodi fondamentali al fine di garantire la circolazione.

Sono state predisposte soluzioni in collaborazione tra Fiera e Polizia locale per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi e alleggerire la rotonda dell’ingresso sud del quartiere espositivo, così da ridurre il formarsi di code in attesa di entrare e per indirizzare il pubblico verso i parcheggi liberi. Inoltre, è stata prevista l’implementazione di un equipaggio per la gestione dei veicoli in uscita dal nuovo parcheggio denominato "est5" situato in via Popilia.

Potenziati infine i collegamenti dei mezzi di trasporto pubblico delle linee attive da e verso la fiera, così come saranno potenziate le fermate dei treni nella stazione interna alla Fiera. Attive anche navette dedicate per gli ospiti che alloggeranno nelle strutture alberghiere.

Ecco nel dettaglio le misure introdotte in considerazione del massiccio afflusso di visitatori:

Strade Chiuse e il Divieto di Transito

Per contrastare i parcheggi selvaggi, fluidificare il traffico e garantire la sicurezza, il Comune di Rimini ha disposto una chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura sarà attiva per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia Locale.

La chiusura totale temporanea è prevista nelle seguenti vie:

Turchetta, nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività di somministrazione sita al civico n. 93 (di collegamento tra la via San Martino in Riparotta e la via Turchetta – strada principale), in direzione mare fino al termine della via;

• Togliatti, nel tratto dalla via Turchetta in direzione Ravenna fino alla prima intersezione con la via De Gasperi (tratto di via De Gasperi prima parallela lato Ravenna della via Turchetta);

• Imperatrice Teodora, intera via;

• Teodorico, nel tratto dall’intersezione con la via Galla Placidia in direzione Ancona/monte per l’intero tratto di via (tratto di via Teodorico parallelo alla linea ferroviaria);

• Traversa della via San Martino in Riparotta a sfondo cieco, posta lato Ravenna della strada principale, che conduce all’area residenziale di nuova realizzazione.

Chi è autorizzato al transito

Il divieto di transito a queste strade prevede specifiche eccezioni, garantendo l'accesso ai soli soggetti che hanno necessità di raggiungere le aree interne e le attività locali: residenti, mezzi diretti ai passi carrai ivi siti, mezzi di polizia e soccorso, veicoli diretti alle attività artigianali/economiche ed ai cantieri ivi posti, veicoli del trasporto pubblico di linea e scuolabus.

Come arrivare in Fiera

SIGEP WORLD è facilmente raggiungibile in auto, in treno, in aereo e con i mezzi pubblici.

In particolare, per raggiungere il quartiere fieristico sono potenziati treni, bus e navette e previsti voli diretti per l’aeroporto di Rimini da Monaco di Baviera e Madrid.

Per raggiungere comodamente il quartiere fieristico dalla città o dalle zone limitrofe, sono disponibili diverse opzioni di trasporto, che insieme al piano di mobilità integrato, hanno la funzione di privilegiare velocità e sostenibilità. Ecco una guida pratica ai servizi disponibili per raggiungere il quartiere fieristico.

- In BUS: con Navette Speciali e Bus di Linea

Per chi soggiorna nelle aree con la maggiore concentrazione di hotel, la soluzione più comoda è rappresentata dai bus speciali gratuiti che collegano la costa direttamente all'ingresso EST della fiera:

• Linea A (Rimini Marina Centro Sud ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea B (Rimini Marina Centro Nord ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea CE (Bellaria ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea D (Riccione ⇄ Fiera): Scarica gli orari

In alternativa, sono attivi i bus di linea a pagamento di Start Romagna:

• Linea 9 e Shuttle diretto: collegano la Stazione FS di Rimini all'ingresso Sud.

Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera >>Scarica gli orari

Shuttle Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie >>Scarica gli orari

• Linee 5 e 10: per chi proviene rispettivamente da San Mauro Mare (zona nord) Scarica gli orari o da Miramare (zona sud di Rimini) Scarica gli orari

- Metromare e Collegamenti Ferroviari

Il Metromare è il sistema più ecologico per chi si muove tra Rimini e Riccione: in soli 23 minuti attraversa 15 stazioni su un percorso dedicato fuori dal traffico con corse giornaliere, ogni 15 minuti circa.

Una volta arrivati alla stazione ferroviaria di Rimini, si può proseguire verso la fiera in pochi minuti utilizzando i bus dedicati o i numerosi treni speciali e regionali che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera.

• Orari Metromare: Scarica gli orari

Per i treni speciali e regionali, Intercity e Frecce che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera:

• Treno Speciale (Santarcangelo/Cattolica): Scarica gli orari del treno dedicato

• Treni Nazionali (Frecce/Intercity/Regionali): Consulta gli orari sul sito www.trenitalia.it

- In Treno: con Trenitalia è disponibile uno sconto dal 20% al 75% sulla tariffa Base dei biglietti di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e dal 20% all’ 80% sulla tariffa Base dei biglietti di Intercity e Intercity Notte e Offerta 2x1 sull’ingresso alla fiera dietro presentazione del biglietto del treno.

La stazione ferroviaria all'interno del quartiere fieristico è sulla linea Milano-Bari, e permette di raggiungere la fermata RiminiFiera, a soli 50 metri dall'Ingresso SUD. La stazione è attiva unicamente nelle giornate di manifestazione.

Dalla stazione centrale di Rimini si può raggiungere il quartiere fieristico tramite:

Autobus Shuttle linea 9 DIRETTO (per RiminiFiera-Ingresso Sud) - Scarica gli orari

Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera) - Scarica gli orari

Sono possibili abbonamenti SmartPass per bus della Rete Start Romagna e bus + treno

Per info: www.startromagna.it/servizio-clienti/



Per prenotare il parcheggio:

Per prenotare il parcheggio:

- In Auto:

L’uscita Rimini Nord dell'autostrada A14 è quella più comoda per raggiungere la Fiera (6 km).

Disponibilità di Parcheggi a pagamento presso entrata Ovest, Sud e Est e disponibilità di Navette gratuite di collegamento tra i tre ingressi della Fiera (Sud-Est-Ovest) e Navetta di collegamento con il nuovo parcheggio EST 5 situato in via Popilia.

Per il noleggio di un’auto sono previste tariffe agevolate con AVIS Autonoleggio. Per info: 0541 51256

Numero verde 199 100 133

Servizio Taxi (+39) 0541 50020 o servizio di noleggio con conducente fornito da Shuttle Italy Airport (+39) 0541 600100

- Micromobilità Elettrica

Per muoversi in totale autonomia, si possono noleggiare biciclette o monopattini elettrici tramite le app Lime o Bit Mobility. Le bici possono essere comodamente lasciate nelle aree dedicate presso l’Ingresso Sud e i Parcheggi Ovest 1-2. Possibilità di sconti.

- In Aereo:

Sono previsti voli diretti da Monaco di Baviera e da Madrid per Rimini, disponibili dal 15 al 21 gennaio 2026. Info: www.luxwing.com

Grazie alla collaborazione con le compagnie aeree di Lufthansa Group (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e SWISS), è possibile approfittare di tariffe agevolate per raggiungere la fiera da una settimana prima a una settimana dopo l’evento.

Dall'Aeroporto di Rimini, per arrivare in fiera, ci si può servire della Linea BUS 9 (fermata via Emilia-Fiera)

Orari: www.sigep.it/Data/Sigep/2026/come%20arrivare/ORARI%20AUTOBUS%20LINEA%209_RN_inv25_26.pdf

Durante SIGEP saranno attivi i servizi di collegamento DIRETTO con Shuttle Italy Airport dagli aeroporti di:

Aeroporto di Bologna per Rimini Fiera

Collegamento 7/7 tra l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e la città di Rimini (fermate: Rimini Stazione FS, Rimini Via Fada).

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 25,00 per singola corsa, oppure presso il desk in Area Arrivi dell’Aeroporto di Bologna e a bordo bus al costo di € 30,00.

>> Scarica gli orari

Aeroporto di Forlì per Rimini (FS e Fiera)

Il biglietto può essere acquistato online al costo di € 25,00 per singola corsa, oppure a bordo bus al costo di € 25,00.

>> Scarica gli orari

All’interno del quartiere fieristico è presente un’elisuperficie idonea al decollo e all’atterraggio di qualsiasi elicottero preposto al trasporto civile. Per informazioni: [email protected]