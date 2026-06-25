Rimini, atteso il Cardinale Zuppi per una Messa in preparazione alla visita del Papa

Martedì 30 giugno alle ore 19. "Accogliamo questo dono con profonda gratitudine", evidenzia il Vescovo Anselmi

Prosegue il cammino della Chiesa di Rimini in preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso in diocesi il prossimo 22 agosto. Dopo l'incontro di riflessione sul tema "Il ministero di Pietro" con Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e Presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale, il percorso di preparazione vivrà una tappa particolarmente significativa martedì 30 giugno alle ore 19, quando il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Cattedrale.



"La Messa presieduta dal Cardinale Zuppi sarà uno dei momenti centrali del percorso di preparazione alla visita di Papa Leone XIV. Un'occasione per la comunità diocesana di raccogliersi in preghiera e guardare con maggiore consapevolezza all'incontro con il Santo Padre. La presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana evidenzia il valore ecclesiale di questo appuntamento, che coinvolge l'intera Chiesa italiana", riferiscono dalla Diocesi di Rimini.



“Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l’opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento”, afferma il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi.