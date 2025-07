Rimini Autismo e Cà Santino ospiti speciali della Superbike a Misano

Sta per entrare nel vivo, a Misano World Circuit, il weekend della Superbike. Oggi (giovedì 12 giugno) spazio alle attività no-profit del territorio

Sta per entrare nel vivo, a Misano World Circuit, il weekend dell’Emilia-Romagna Round, sesta prova del Campionato del Mondo Motul Fi, Superbike.



Da domani (venerdì 13 giugno) i piloti prenderanno confidenza con la pista e il cronometro emetterà i primi verdetti con le Tissot Superpole in programma alle 13:55 (WorldSsp) e alle 16:00 (WorldSsp300).



Questo pomeriggio alle 17 è previsto il tradizionale appuntamento che offre la possibilità, alle associazioni no profit del territorio, di visitare la corsia box, ammirare le moto e interagire con i team. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa l’associazione Rimini Autismo e la Cooperativa Sociale Cà Santino.



Nel solco dell’inclusione e della sostenibilità è confermata anche la Food Collection, la raccolta delle eccedenze alimentari per essere devolute a case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza e comunità terapeutiche. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, in prima linea anche per l’assistenza alle persone con disabilità.



Sempre nel tardo pomeriggio di oggi è previsto il Meet&Greet “Sunset Lap”, appuntamento rivolto a tifosi ed appassionati che potranno incontrare i piloti Danilo Petrucci, Axel Bassani e Stefano Manzi per farsi firmare autografi e scattare una foto. L’evento si svolgerà al Fico Fellas, sulla spiaggia di Riccione.