Rimini, auto in fiamme nel cortile condominiale: l'incendio sfiora le abitazioni

I fatti sono avvenuti in via Matteotti

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 12 dicembre), intorno alle 13.45, nel cortile di una palazzina Acer, in via Matteotti a Rimini: una Mercedes Classe C 200 è andata completamente distrutta a causa delle fiamme. Dai primi riscontri, la vettura era caricata di materiale, sia all'interno che sul portapacchi, forse per un trasloco. Le fiamme hanno sfiorato gli appartamenti del condominio, danneggiando alcune tapparelle, per poi essere spente dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che, riportata la situazione alla tranquillità, hanno effettuato gli accertamenti sull'agibilità delle abitazioni. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto anche il personale dei Carabinieri.