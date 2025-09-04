Rimini, auto si schianta e prende fuoco alla rotonda: famiglia salva per miracolo

Una famiglia in bici sfiorata dall’impatto: madre e figlie illese per miracolo

Tremendo incidente giovedì 4 settembre intorno alle 13 alla rotonda tra via Destra del Porto e via Coletti, lungo il porto canale di Rimini. Una Hyundai guidata da un uomo di mezza età ha perso il controllo andando prima a colpire una Peugeot, per poi terminare la corsa contro le barriere che delimitano la pista ciclopedonale. Subito dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco.

Dietro la barriera, proprio sulla ciclopedonale, si trovava una donna in bicicletta con le due figlie: le tre sono state sfiorate dall’auto e solo leggermente urtate, uscendo praticamente illese da quella che poteva trasformarsi in tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre la Polizia stradale ha effettuato i rilievi. La mamma con le bambine è stata trasportata in ospedale per accertamenti, più per lo spavento che per le conseguenze fisiche.

Non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti e l’episodio ha destato grande paura: la pista ciclopedonale in questione è infatti molto frequentata.