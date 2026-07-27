Rimini avvia le prime oasi climatiche inclusive contro il caldo e l’isolamento sociale

Le Oasi Climatiche Inclusive sono spazi pubblici di prossimità, ad accesso libero e gratuito, progettati per offrire benessere e comfort alla popolazione

Il Comune di Rimini avvia la sperimentazione delle prime Oasi Climatiche Inclusive, un progetto innovativo che unisce adattamento climatico, promozione della salute e contrasto all’isolamento sociale, con l'obiettivo di offrire luoghi freschi, accessibili e accoglienti durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e ondate di calore.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Emilia-Romagna e Ausl Romagna nell’ambito delle azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione e realizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con Anthea.

Le Oasi Climatiche Inclusive sono spazi pubblici di prossimità, ad accesso libero e gratuito, progettati per offrire benessere e comfort alla popolazione, in particolare alle persone più vulnerabili, durante i periodi di caldo intenso. Si tratta di luoghi caratterizzati dalla presenza di alberature, ombra, ventilazione naturale e aree verdi, capaci di garantire condizioni di mitigazione climatica e di contribuire alla riduzione del disagio bioclimatico urbano.

Il progetto nasce con un duplice obiettivo: da una parte ridurre gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione, soprattutto anziani, bambini e persone fragili; dall’altra favorire occasioni di socializzazione e incontro contrastando l’isolamento che spesso si accentua durante il periodo estivo.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro delle politiche territoriali per la salute, nel Piano Generale di Inclusione Sociale e nel Piano del Verde del Comune di Rimini, valorizzando i luoghi di comunità come strumenti di promozione del benessere e della resilienza comunitaria.

Dal 29 luglio al via le prime due Oasi Climatiche

Per il 2026 sono state individuate due aree sperimentali: il Parco Giovanni Paolo II – La Cava e il Parco Gianni Rodari – Santa Giustina.

La scelta è il risultato di un’analisi tecnica che ha preso in considerazione il livello di temperatura estiva, la presenza di verde urbano e la vulnerabilità sociale dei diversi quartieri della città, attraverso uno specifico indice di resilienza bioclimatica sviluppato dal Sistema Informativo Territoriale, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Ogni Oasi Climatica Inclusiva è stata dotata dei seguenti elementi essenziali:

aree ombreggiate e fresche inserite in contesti verdi, con adeguate condizioni di mitigazione climatica;

spazi attrezzati per la sosta, quali sedute, gazebi, tavoli e punti di ristoro;

accesso all’acqua potabile (fontanella o “Casa dell’acqua”);

servizi igienici accessibili, mediante WC chimici o strutture pubbliche situate nelle vicinanze;

postazioni di bookcrossing (casette per lo scambio di libri);

attività sociali, culturali e ricreative realizzate da Enti del Terzo Settore.

Entrambe le aree dispongono già di ampie zone ombreggiate e saranno ulteriormente qualificate attraverso l’installazione e il potenziamento di attrezzature e servizi dedicati.

Le due sedi rappresentano il primo nucleo della rete cittadina delle Oasi Climatiche Inclusive. Parallelamente, infatti, è stata avviata una ricognizione del patrimonio pubblico esistente per individuare ulteriori aree con caratteristiche compatibili dal punto di vista dell’ombreggiamento, della mitigazione climatica e della fruibilità pubblica.

Tra gli spazi già individuati figurano: il Parco Marecchia; l’area verde di via Freud (Gaiofana); l’area verde di via Caduti di Marzabotto; l’area adiacente alla scuola Rodari in via Quagliati; il Parco Cervi; il Parco Migani a Miramare; il Parco Fabbri; i Giardini Milite Ignoto. L’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare progressivamente la rete delle Oasi Climatiche Inclusive, a partire dal 2027, valorizzando spazi già presenti sul territorio e rafforzandone la funzione sociale e comunitaria.

Non solo ombra: salute, socialità e comunità

Le Oasi Climatiche Inclusive non sono semplicemente aree verdi dove trovare refrigerio. Il progetto prevede infatti la realizzazione di attività culturali, ricreative, sociali, ambientali e di promozione della salute, sviluppate in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Reti Sociali di Quartiere.

L’obiettivo è trasformare questi spazi in luoghi di comunità, capaci di favorire relazioni, inclusione, partecipazione attiva e supporto alle persone più fragili.

Per l'anno 2026 è previsto un calendario di attività in continuo aggiornamento, che prenderà il via il 29 luglio. Presso il Parco La Cava sono previste letture e laboratori cura del Circolo Lettori Ad Alta Voce, attività di “Uncinetto e Salute” realizzate in collaborazione con l’Associazione Crisalide, Ausl Romagna e con la partecipazione di Knot a Crochet Club, l'evento culturale di reading sonoro "La Bella Estate" con Il Palloncino Rosso APS e un appuntamento di intrattenimento musicale a cura della Banda Giovanile di Rimini. Al Parco Rodari saranno invece proposte attività di socializzazione e iniziative culturali in collaborazione con EduAction e con lo Spazio Giovani Sosta, oltre ad appuntamenti musicali realizzati dalla Banda Filarmonica di Rimini con la Banda Giovanile e il Trio Amarcord.

Le prime due Oasi Climatiche Inclusive saranno presentate ufficialmente alla cittadinanza nel corso di due iniziative pubbliche. La prima si terrà il 29 luglio alle ore 18 al Parco Giovanni Paolo II - La Cava, in occasione dell'appuntamento con il Circolo Lettori Ad Alta Voce. Nei giorni successivi, con data in via di definizione, si terrà l’inaugurazione dell’oasi climatica al Parco Gianni Rodari di Santa Giustina. Due momenti, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, pensati per far conoscere il progetto e promuovere la partecipazione attiva della comunità alle attività che verranno realizzate durante il periodo estivo.

Il calendario delle attività è disponibile al link: https://info.comune.rimini.it/oasiclimatiche/attivita

Mappa e informazioni online

Per individuare facilmente le Oasi Climatiche presenti sul territorio, conoscere i servizi disponibili e le attività, il Comune di Rimini ha attivato una pagina dedicata che raccoglie informazioni e localizzazione delle aree.

Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina: https://info.comune.rimini.it/oasiclimatiche

Un progetto che unisce clima, salute e inclusione

Con questo progetto Rimini entra tra le città pilota della sperimentazione regionale sulle Oasi Climatiche Inclusive, sviluppando un modello che mette insieme politiche ambientali, salute pubblica e partecipazione comunitaria. L’obiettivo finale è costruire una città più resiliente agli effetti del cambiamento climatico, capace di proteggere le persone più vulnerabili e contemporaneamente rafforzare i legami sociali e la qualità della vita nei quartieri.