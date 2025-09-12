Rimini, bagnino condannato a 8 mesi per molestie su una 17enne

La vicenda risale all’estate 2022: la ragazza si era sentita male in mare, era stata soccorsa. Poi ha denunciato le molestie

È stato condannato a 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, un bagnino 46enne accusato di aver molestato una minorenne in spiaggia a Rimini. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Raffaella Ceccarelli, che ha inflitto anche il pagamento delle spese processuali. La difesa ha proposto appello.

L’episodio contestato risale all’agosto del 2022. La vittima, una 17enne della provincia di Bergamo in vacanza sulla Riviera, si era sentita male dopo un’uscita in moscone a causa del mare mosso. Riportata a riva dagli amici, sarebbe stata presa per un braccio dal bagnino che l’aveva accompagnata in un gazebo appartato. Lì, secondo il teorema accusatorio, avrebbe iniziato a palpeggiarla, fino a quando la ragazza – rendendosi conto delle reali intenzioni – aveva iniziato a piangere e a urlare, attirando l’attenzione dei presenti.

In spiaggia erano intervenuti immediatamente i Carabinieri, raccogliendo il racconto della giovane e avviando le indagini. La Procura aveva contestato all’uomo, che ha sempre negato ogni tipo di molestia o di approccio, l’accusa di tentata violenza sessuale: il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 10 mesi, mentre la difesa, affidata all’avvocato Monica Cappellini, aveva sostenuto l’assenza di condotte violente. Il giudice ha invece ritenuto provata la molestia e ha inflitto una pena ridotta rispetto alla richiesta dell’accusa.