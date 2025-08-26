Rimini, banchi di prova per i futuri ispettori della Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale accoglie i giovani futuri ispettori del 15° corso

Sono arrivati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini i primi 9 Marescialli Allievi, pronti a iniziare il loro tirocinio pratico formativo nell’ambito del 15° corso di qualificazione operativa.

I giovani futuri Ispettori, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, frequentano il 94° corso “Dodecanneso II” – III anno di studi. Una seconda aliquota raggiungerà Rimini nella seconda metà di settembre, proseguendo così il percorso di addestramento sul campo.

Il programma formativo prevede tre intense settimane di attività, durante le quali i Marescialli Allievi saranno affiancati agli Ispettori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, prendendo parte come osservatori alle operazioni di contrasto a evasione ed elusione fiscale, frodi, illeciti sulla spesa pubblica e criminalità economico-finanziaria. Un’esperienza diretta, pensata per trasmettere ai futuri ispettori i “segreti del mestiere”, patrimonio costruito negli anni dagli operatori sul territorio.

Ad accoglierli è stato il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli il quale, dopo i saluti ufficiali, ha rivolto loro un messaggio chiaro e motivante: l’esperienza a Rimini sarà non solo una tappa fondamentale del loro percorso formativo, ma soprattutto un banco di prova per mettere alla prova la passione, l’impegno e lo spirito di servizio che contraddistinguono la Guardia di Finanza.

“Queste settimane – ha sottolineato il Col. Coscarelli – saranno per voi un’occasione unica per vivere sul campo la realtà operativa del Corpo, al fianco di colleghi esperti. Vi auguro di trarne il massimo insegnamento per diventare Ispettori capaci, preparati e consapevoli del ruolo che andrete a ricoprire.”