Rimini, bandi da 55mila euro per eventi e intrattenimento turistico

Il Comune sostiene manifestazioni e iniziative innovative con contributi da 20mila a 35mila euro per il 2026

Sono stati pubblicati i due avvisi per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle manifestazioni di intrattenimento e dei grandi eventi organizzati in ambito turistico nel corso dell’anno 2026.

Si tratta di due bandi, dell’importo di 35mila euro per i grandi eventi e di 20mila euro per le iniziative di intrattenimento, pubblicati dal Settore Marketing territoriale, Waterfront e nuovo Demanio a sostegno degli organizzatori impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con ricadute turistiche sul territorio.

In particolare, il sostegno riguarda le iniziative turistiche promosse con frequenza annuale oppure caratterizzate da elementi di innovazione. I progetti sostenuti dal bando dedicato ai grandi eventi devono distinguersi per caratteristiche peculiari e per le comprovate ricadute turistiche sul territorio, per il carattere innovativo e per la capacità di valorizzare le risorse locali, oltre che per i piani di comunicazione previsti sui media tradizionali e sui social.

I progetti saranno valutati in base ai contenuti (originalità e innovatività dell’iniziativa, capacità di valorizzare i luoghi identitari della città e di promuovere attività in grado di esprimere identità e valori del territorio, rilevanza artistica dell’evento), alle caratteristiche dell’evento (gratuità delle iniziative, esperienza maturata dal proponente, grado di affermazione dell’iniziativa e sua ricorrenza negli anni), alle modalità di finanziamento e all’attrattività complessiva dell’evento. Il contributo eventualmente erogato sarà conteggiato tramite un calcolo matematico proporzionale al punteggio ottenuto e al contributo richiesto.

Il bando per l’assegnazione di contributi economici a favore di iniziative di intrattenimento è invece finalizzato al sostegno di progetti a carattere occasionale o continuativo rivolti ai turisti e realizzati sul territorio nel corso del 2026, capaci di valorizzare i luoghi identitari della città e di generare ricadute positive in termini di promozione e attrattività turistica.

La somma complessiva prevista dal bando, pari a 20mila euro, sarà destinata ai progetti ritenuti più meritevoli secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico.

Per il bando dedicato ai grandi eventi primavera–estate 2026, la dotazione economica complessiva è invece pari a 35mila euro, destinata a manifestazioni di particolare rilevanza e capacità attrattiva, in grado di generare presenze turistiche e valorizzare il territorio.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici disponibili sul sito istituzionale del Comune di Rimini ai seguenti link:

INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a favore di progetti e/o iniziative di intrattenimento rivolte ai turisti che saranno realizzate nel corso dell’anno 2026 | Comune di Rimini

GRANDI EVENTI

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a favore di manifestazioni e grandi eventi realizzati in ambito turistico nel periodo primavera-estate 2026 | Comune di Rimini