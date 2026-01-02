Rimini, bando per l’ampliamento del Tecnopolo: 2,2 milioni per innovazione e ricerca

L’intervento di ampliamento del Tecnopolo prevede un investimento di oltre 2,2 milioni di euro

Il Comune di Rimini compie un nuovo passo verso la crescita dell’innovazione e lo sviluppo dell’università sul territorio: è stato pubblicato il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini, il centro che ospita attività di ricerca, sviluppo tecnologico e collaborazione tra università, imprese e istituzioni.

L’intervento, finanziato con fondi europei del Programma FESR 2021–2027, prevede un investimento di oltre 2,2 milioni di euro per realizzare nuovi spazi dedicati alla ricerca scientifica e ai progetti ad alto contenuto tecnologico. L’obiettivo è semplice e concreto: rafforzare l’infrastruttura che sostiene l’innovazione locale, creando un ambiente ancora più attrezzato per laboratori, attività universitarie e collaborazioni con il mondo produttivo.

Cosa prevede il progetto

L’appalto riguarda la costruzione di nuovi ambienti e il potenziamento delle strutture già esistenti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Tutti gli interventi dovranno infatti rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalla normativa nazionale e i principi europei che guidano gli investimenti “verdi”.

I lavori, una volta assegnati, avranno una durata stimata di circa 18 mesi, con avvio previsto per aprile 2026 e conclusione nell’autunno del 2027.

Un’opportunità per il territorio

L’ampliamento del Tecnopolo rappresenta un tassello importante nella strategia di Rimini per diventare un polo sempre più attrattivo per studenti, ricercatori e imprese innovative. Il progetto punta a:

Rafforzare la presenza universitaria in città

Favorire la nascita di nuove collaborazioni tra ricerca e imprese

Creare un ecosistema dell’innovazione più competitivo

Generare ricadute economiche e occupazionali sul territorio

Come partecipare al bando

Il bando è aperto alle imprese del settore edile che possiedono i requisiti richiesti. Le offerte devono essere presentate entro il 19 febbraio 2026 attraverso il portale telematico del Comune di Rimini.

Tutta la documentazione è disponibile online all’indirizzo: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it

«L’ampliamento del Tecnopolo – spiega l’Amministrazione comunale di Rimini - è un passaggio che conferma una direzione chiara: Rimini vuole essere una città che investe nella conoscenza e nella ricerca. Negli ultimi anni abbiamo costruito un rapporto sempre più solido con l’Università e con il mondo dell’innovazione, e questo intervento ci permette di fare un salto ulteriore. Non si tratta solo di nuovi spazi, ma di creare le condizioni perché studenti, ricercatori e imprese possano trovare qui un luogo dove far crescere idee, competenze e opportunità. È un investimento che guarda lontano e che rafforza la vocazione di Rimini come città aperta, dinamica e capace di generare futuro.»