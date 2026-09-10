Rimini Baseball replica al Comune: “Nessuna causa vinta, il contenzioso non è ancora chiuso”

L’associazione contesta la ricostruzione sulla gestione dello stadio

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Ciro Esposito, presidente di A.S.D. Rimini Baseball, in merito alle recenti notizie sulla gestione dello stadio e al contenzioso amministrativo con il Comune di Rimini.

La nota stampa

Siamo a smentire la notizia divulgata su tutti i portali di informazione da parte del Comune di Rimini, in quanto totalmente falsa e fuorviante.

Qui report con cause vinte da A.S.D. in 6 anni.

Dove emerge con chiarezza che il Comune di Rimini non ha (mai) vinto nessuna causa amministrativa sulla gestione dello stadio contro A.S.D. Rimini Baseball, se non con sentenze al TAR Bologna, poi ribaltate tutte in Consiglio di Stato, dando sempre ragione all’associazione da me presenziata.

Anche la causa ancora in giudizio non è stata vinta dal Comune, ma è stata fissata l’udienza con emissione di sentenza per il giorno 1 dicembre in Consiglio di Stato.

Il Comune di Rimini è tornato in possesso (momentaneo) dell’impianto solamente perché il Consiglio di Stato non ha emesso una sospensiva in attesa della sentenza (che ancora non c’è stata).

La parola fine dei giochi ci sarà sicuramente, ma con udienza fissata per il giorno 1/12/2026 in Consiglio di Stato a Roma.

(Nessuna sentenza del Consiglio di Stato emessa il giorno 6 settembre né nessun rigetto dei ricorsi: una bufala colossale è stata pubblicata in merito a questa vicenda senza prova effettiva.)

Gradiremmo, viste le prove fornite e la veridicità del nostro comunicato, la stessa visione delle invece false notizie comunicate dall’Amministrazione comunale, specialmente dal signor Lari.

Esposito Ciro

A.S.D. Rimini Baseball