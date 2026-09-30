Rimini Beat, corsi gratuiti di musica e comunicazione per ragazze e ragazzi
Fino al 5 ottobre le iscrizioni al progetto rivolto agli 11-21enni: dalla scrittura dei brani alla produzione audio, fino a social media e tecniche di registrazione
C’è tempo fino al 5 ottobre per iscriversi ai corsi gratuiti di “Rimini Beat – Suoniamo in rete”, il progetto promosso da Musica di Seta APS, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in partnership con il Comune di Rimini.
L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni con la passione per la musica e propone un percorso tra scrittura testi, produzione audio e comunicazione digitale, trasformando creatività e nuovi linguaggi in occasioni di formazione, incontro e socializzazione.
I corsi prenderanno il via nel mese di ottobre negli spazi dei Centri Giovani di Rimini e accompagneranno i partecipanti dalla scrittura e composizione di brani originali alla registrazione, all’editing e al mixaggio, fino alla creazione e promozione dei contenuti attraverso grafica, video e social media. Le attività prevedono anche un avvicinamento all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie applicate alla musica e alla comunicazione.
Oltre all'obiettivo formativo anche quello educativo nei confronti dei giovani, per offrire loro un contesto informale e accessibile nel quale sperimentare, esprimersi e sviluppare nuove competenze musicali, rafforzando allo stesso tempo la capacità di lavorare insieme e costruire relazioni. Particolare attenzione è rivolta ai ragazzi che possono trovarsi in situazioni di fragilità, difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica.
I corsi in partenza sono:
Scrittura e produzione musicale
dalle 17 alle 19 il 5, 12, 19 e 26 ottobre a Casa Pomposa
Time to practice*
giornata in studio di registrazione - questo corso si svolge al Lay StuDios, nella giornata del 1° novembre ed è strettamente legato al corso di scrittura e produzione musicale
Tecnico del suono
dalle 17 alle 19 il 4, 11, 18, 25 novembre presso CSA Grotta Rossa
Social Media e strategie di comunicazione
dalle 17 alle 19 il 24 novembre e 1, 7, 14 dicembre presso RM25
Al termine del percorso ci sarà anche un appuntamento speciale: la location dell’evento conclusivo resta per il momento top secret, pronta a essere svelata agli studenti che prenderanno parte al progetto.
Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 5 ottobre attraverso il modulo online al link in bio del profilo Instagram di @riminibeat oppure a questo link . Per tutte le informazioni è possibile contattare: [email protected] .