Rimini Beat, corsi gratuiti di musica e comunicazione per ragazze e ragazzi

Fino al 5 ottobre le iscrizioni al progetto rivolto agli 11-21enni: dalla scrittura dei brani alla produzione audio, fino a social media e tecniche di registrazione

C’è tempo fino al 5 ottobre per iscriversi ai corsi gratuiti di “Rimini Beat – Suoniamo in rete”, il progetto promosso da Musica di Seta APS, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in partnership con il Comune di Rimini.

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni con la passione per la musica e propone un percorso tra scrittura testi, produzione audio e comunicazione digitale, trasformando creatività e nuovi linguaggi in occasioni di formazione, incontro e socializzazione.

I corsi prenderanno il via nel mese di ottobre negli spazi dei Centri Giovani di Rimini e accompagneranno i partecipanti dalla scrittura e composizione di brani originali alla registrazione, all’editing e al mixaggio, fino alla creazione e promozione dei contenuti attraverso grafica, video e social media. Le attività prevedono anche un avvicinamento all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie applicate alla musica e alla comunicazione.

Oltre all'obiettivo formativo anche quello educativo nei confronti dei giovani, per offrire loro un contesto informale e accessibile nel quale sperimentare, esprimersi e sviluppare nuove competenze musicali, rafforzando allo stesso tempo la capacità di lavorare insieme e costruire relazioni. Particolare attenzione è rivolta ai ragazzi che possono trovarsi in situazioni di fragilità, difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica.

I corsi in partenza sono:

Scrittura e produzione musicale

dalle 17 alle 19 il 5, 12, 19 e 26 ottobre a Casa Pomposa

Time to practice*

giornata in studio di registrazione - questo corso si svolge al Lay StuDios, nella giornata del 1° novembre ed è strettamente legato al corso di scrittura e produzione musicale

Tecnico del suono

dalle 17 alle 19 il 4, 11, 18, 25 novembre presso CSA Grotta Rossa

Social Media e strategie di comunicazione

dalle 17 alle 19 il 24 novembre e 1, 7, 14 dicembre presso RM25

Al termine del percorso ci sarà anche un appuntamento speciale: la location dell’evento conclusivo resta per il momento top secret, pronta a essere svelata agli studenti che prenderanno parte al progetto.