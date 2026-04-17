Rimini, bidone pieno in via Albertazzi: “Cassonetti ridotti così da Pasqua”

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485

Cassonetti pieni nonostante i solleciti. Un lettore di altarimini.it ha inviato al 3478809485 una segnalazione che riguarda Via Albertazzi 10 a Rimini. Il cassonetto per la raccolta differenziata della carta, vede anche la presenza di rifiuti generici (e di un piumino) "Questa è la situazione da Pasqua" scrive il nostro lettore affermando che sono stati inoltrati diversi solleciti a chi di competenza.

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