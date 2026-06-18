Rimini, bilancio positivo per il progetto “Legalità e Sicurezza sul Lavoro”

Oltre 40 incontri nelle scuole della provincia. Formazione e cinema per promuovere cultura della legalità e del lavoro sicuro

Si chiude l’anno scolastico 2025/2026 per il progetto “Legalità e Sicurezza sul Lavoro”, che ha coinvolto oltre 40 incontri formativi in tutta la provincia di Rimini.

Centinaia di studenti hanno partecipato a momenti di confronto con istituzioni, sindacati ed esperti sul tema della sicurezza e della legalità nel mondo del lavoro.

Il percorso ha interessato istituti superiori e centri di formazione professionale da Rimini a Novafeltria, fino a Santarcangelo e Villa Verucchio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto alla criminalità organizzata grazie al contributo dell’Osservatorio provinciale.

Il progetto, sostenuto da numerosi enti e associazioni del territorio, punta a essere esteso a livello regionale.

Per continuare l’attività anche d’estate, è stata avviata la rassegna cinematografica “La giusta distanza”.

Tra gli appuntamenti, la proiezione del film “Palazzina LAF” il 9 luglio alla Corte degli Agostiniani di Rimini.