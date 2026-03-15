Rimini, bimba di 4 anni muore dopo febbre: disposta l’autopsia

La piccola era stata dimessa nella notte dopo controlli senza anomalie

Tragedia a Rimini, dove una bambina ucraina di 4 anni è morta all’alba al pronto soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini.

La piccola era stata portata dai genitori venerdì sera per una febbre comparsa nel tardo pomeriggio. Dopo gli accertamenti, risultati nella norma, e la somministrazione di paracetamolo che aveva fatto scendere la temperatura, era stata dimessa poco dopo mezzanotte.

Nelle prime ore del mattino però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Riportata in ospedale alle 6, la bambina è stata sottoposta a tentativi di rianimazione per oltre un’ora, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.