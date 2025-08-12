Rimini "blindata" per Ferragosto: massima attenzione a feste abusive e alla "mala movida"

Potenziati i controlli di polizia, vigilanza sulle spiagge e lungo le arterie stradali, misure anti-raduni e più mezzi per il 118 per garantire un Ferragosto ordinato e sicuro

Questa mattina (martedì 12 agosto), presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del Ferragosto.

Nell’introdurre l’incontro, il Prefetto ha sottolineato la necessità di predisporre, in ambito provinciale, dedicate pianificazioni che prevedano il coordinato impiego di tutte le Forze di Polizia, con il concorso delle Specialità e delle Polizie Locali, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare eventuali azioni criminose di qualsiasi natura e di consentire un sereno svolgimento delle numerose iniziative di intrattenimento che si svolgeranno sul territorio.

Particolare attenzione sarà prestata ad eventuali segnali e informazioni relative all’organizzazione di raduni e feste illegali, nonché a possibili azioni dimostrative di movimenti e collettivi svolte in forme non consentite, con particolare attenzione anche alla salvaguardia della piena fruibilità, in sicurezza, dei luoghi ove si verificano assembramenti, così da evitare il verificarsi di episodi di "mala movida".

Saranno potenziati i servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, nonché presso gli scali ferroviari e quello aeroportuale, verificando la puntuale osservanza di tutte le procedure di sicurezza previste, al fine di garantirne i massimi standard di efficienza.

Al riguardo, in considerazione dell’intensificarsi dei flussi veicolari sulle principali arterie stradali e autostradali in concomitanza con il periodo festivo, è stato convocato il Comitato Operativo per la Viabilità (COV), nel cui ambito sono state pianificate specifiche attività di prevenzione finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione e a fornire adeguato supporto agli utenti della strada.

Le Amministrazioni interessate da eventi sono state invitate a ripetere con misure omogenee, i provvedimenti già adottati in circostanze analoghe, quali il divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro, l’interdizione al traffico delle aree con consistenti flussi e, per i Comuni costieri, la cura dell’illuminazione delle spiagge e la vigilanza notturna sull’arenile.

Sul fronte sanitario, il Servizio Emergenza 118 intensificherà la disponibilità di personale e di mezzi per le esigenze del territorio.

La programmata implementazione dei servizi registrerà unità aggiuntive, rispetto a quelle già ordinariamente in servizio, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Garantito, inoltre, il massimo dispiegamento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto, del Roan, dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Municipali.

In attuazione della Direttiva del Ministro dell’Interno Piantedosi dell’8 agosto scorso, sono state condivise le misure più idonee per garantire una gestione integrata e coordinata dei flussi turistici, che contemperi decoro urbano, tutela del patrimonio, prevenzione di attività illecite e di situazioni di degrado. In tal modo, sarà possibile tenere in equilibrio attrattività, vivibilità e sicurezza delle nostre realtà territoriali, coniugando la qualità di vita dei residenti e il benessere dei visitatori.

“Desidero sottolineare – ha affermato il Prefetto – l’importanza della piena condivisione delle misure di intervento tra le amministrazioni locali, le Forze dell’Ordine, le organizzazioni del sistema turistico e gli operatori del settore, quale condizione essenziale per coniugare efficacemente la sicurezza del territorio con lo sviluppo di un turismo sostenibile. Solo attraverso un impegno sinergico sarà possibile garantire lo svolgimento ordinato e sereno delle manifestazioni in programma, promuovendo un divertimento sano e un’accoglienza di qualità per i numerosi ospiti, nel rispetto della vivibilità e del benessere della comunità locale. In questa prospettiva, rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il costante e qualificato presidio del territorio, ancor più prezioso in occasione di eventi che richiedono elevati livelli di attenzione e capacità operativa".