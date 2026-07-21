Rimini, blitz della Polizia Locale contro il gioco delle “tre campanelle”

Sequestrati 200 euroe l’attrezzatura utilizzata per il gioco d’azzardo

Quattro persone sono state denunciate a piede libero dalla Polizia Locale di Rimini nella serata di giovedì scorso, nell'ambito di un servizio di contrasto al gioco delle "tre campanelle” condotto in borghese dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana lungo il litorale di Marina Centro. Per tutti è scattata la denuncia per il reato di esercizio di gioco d'azzardo in concorso. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati 200 euro, oltre al materiale e all'attrezzatura utilizzati per allestire il gioco.L'intervento è avvenuto in via Vespucci, all'altezza del civico 121, in una delle zone più frequentate della passeggiata. Gli agenti, impegnati come di consueto in un servizio di pattugliamento in abiti civili, hanno individuato un gruppo di persone che proponeva ai turisti in transito il gioco delle tre palline, lo stratagemma con cui i passanti vengono invitati a scommettere denaro puntando sulla pallina nascosta sotto uno dei bicchierini. Bloccati sul posto, i quattro sono stati denunciati per i reati di ‘esercizio di gioco d’azzardo’, in ‘concorso’.Sul tavolino utilizzato per il gioco sono stati trovati 200 euro, ritenuti provento dell'attività illecita e per questo sequestrati insieme a tutti gli oggetti e al materiale impiegati per organizzare la postazione.