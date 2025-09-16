Rimini, boom di clienti al Mercato Coperto con la riapertura della pesca
Pesce fresco in abbondanza e prezzi vantaggiosi: mazzancolle, canocchie e seppiolini già esauriti nei primi banchi
A cura di Redazione
16 settembre 2025 11:56
Oggi, 16 settembre, il Mercato Centrale Coperto di Rimini ha registrato un’affluenza straordinaria in occasione della riapertura della pesca. Già alle 11 molti banchi avevano esaurito il prodotto disponibile, segno di un grande entusiasmo da parte dei cittadini.
Le barche della Marineria di Rimini hanno portato sui banchi un’abbondanza di pesce fresco a prezzi vantaggiosi: tra le prelibatezze più richieste mazzancolle, canocchie, seppiolini, triglie e sogliole.
I pescatori locali prevedono che anche nei prossimi giorni l’offerta rimarrà ricca, assicurando ai consumatori freschezza e qualità direttamente dal mare alla tavola.