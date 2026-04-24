Rimini, boom di investigazioni aziendali: e alla Grotta Rossa apre una nuova agenzia

Ad aprirla i coniugi Massimo Affronte e Cristina Pugliese

C'è chi si rispecchia nell'immaginario del giustiziere etico, solitario, nel concetto di duro e puro incarnato da personaggi come Harry Callaghan o Walker Texas Ranger. E chi preferisce miti più tiepidi e umani, coraggiosi e impulsivi sì ma mai cinici, spesso ironici, quasi sentimentali come Rick Hunter. Dove a riequilibrare l'impulsività c'è sempre il pragtmatismo e la razionalità di una donnna.

Hunter & McCall. Deve aver pensato questo il criminologo Massimo Affronte, che ieri sera ha inaugurato in via dello Stambecco (alla Grotta Rossa) la sua nuova agenzia ispirata e dedicata proprio ad una celebre serie poliziesca molto in voga negli anni Ottanta: Hunter. Dove nel ruolo dell'agente Dee McCall c'è – sempre al suo fianco - la moglie e collega Cristina Pugliese. Un marchio tutto nuovo a suggerire anche la nuova linea dall'agenzia che continuerà ad occuparsi di vigilanza, sicurezza e grandi eventi, ma da oggi spingerà soprattutto verso i servizi investigativi.

"Si trattta di un segmento in forte crescita", spiega Affronte, mostrando il tesserino da detective e le foto di Hunter appese al muro. "In questi anni ci siamo occupati spesso di investigazioni, anche se non è mai stato il nostro core business. Ma oggi il mercato, soprattutto in campo aziendale, ci dice che la richiesta è tanta. Anche in questo settore, così come nella sicurezza, porteremo esperienza e competenza. Ma punteremo anche sulla formazione, che oggi è il vero valore aggiunto".