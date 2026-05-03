Rimini, boom di presenze per il ponte del 1° maggio: pienone tra spiagge e concerti

Spiagge, centro storico e zona dell’invaso del ponte di Tiberio presi d’assalto per tutto il weekend

Partenza con il piede giusto verso la stagione estiva. Il ponte del 1° maggio ha portato in città un afflusso massiccio di persone, complice il bel tempo e le temperature miti.

Spiagge, centro storico e zona dell’invaso del ponte di Tiberio presi d’assalto per tutto il weekend. Grande protagonista il Marecchia Dream Fest, che ha richiamato pubblico di tutte le età riempiendo il parco Marecchia tra musica, cibo e iniziative all’aria aperta.

"Un colpo d’occhio estivo con tantissime persone", commenta l’amministrazione comunale, sottolineando la presenza diffusa tra famiglie, giovani e gruppi di amici.

Molto partecipato il concertone, con un programma variegato tra world music, rock ed elettronica, insieme a numerosi artisti locali. Buona affluenza anche agli eventi collaterali in città, tra cui l’edizione speciale di Matrioska al Ceis.

Un avvio di stagione turistico che lascia ben sperare per le prossime settimane.