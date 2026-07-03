Rimini, boom di ristoranti nel centro storico: bar in forte calo

È quanto emerge dallo studio Fipe-Confcommercio



Rimini cambia volto a tavola. Tra il 2015 e il 2025 i ristoranti con servizio salgono da 342 a 360 (+5,2%), con un balzo del +25,3% nel solo centro città. Bene anche il take away (+9,3%). Segno opposto per bar (-17,9%, da 448 a 368) e gelaterie-pasticcerie (-16,8%).

È quanto emerge dallo studio Fipe-Confcommercio con il Centro Studi Tagliacarne su 125 città italiane.

Per il presidente Fipe Rimini Denis Preite, la ristorazione traina il turismo enogastronomico, spinta anche dal riconoscimento Unesco della cucina italiana. Il calo dei bar, spiega, è legato al cambio di abitudini sociali e alla riconversione di molti locali - pub in testa - verso la ristorazione: chi non ha una cucina attrezzata fatica a tenere il passo.