Rimini, boom di visitatori per il ponte dell’Immacolata: il video di VisitRimini

Rimini da favola per l'Immacolata: il video che racconta dall'alto il "palcoscenico" natalizio

Un ponte dell’Immacolata da record quello appena trascorso a Rimini. La festività dell’8 dicembre, cadendo di lunedì, ha allungato il weekend pre-natalizio trasformando la città in un grande palcoscenico natalizio, affollato da migliaia di visitatori.

Piazza Cavour

Sin dal pomeriggio di sabato, il centro storico è apparso gremito: Corso d’Augusto, Piazza Malatesta, Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri e l’Arco d’Augusto sono stati attraversati da un flusso continuo di turisti e curiosi, attratti dalle luminarie e dall’atmosfera magica che annuncia il Natale. Pienone anche nel borgo di San Giuliano, dove famiglie e bambini hanno animato vie e piazzette, regalando una boccata d’ossigeno a commercianti, ristoratori e strutture ricettive.

A rendere ancora più suggestivo il weekend, il video diffuso da VisitRimini, che racconta dall’alto la città illuminata a festa.

© Visit Rimini

L’8 dicembre è stato inoltre ricco di appuntamenti: concerti, spettacoli e iniziative musicali hanno accompagnato residenti e ospiti lungo tutta la giornata, contribuendo a un clima di grande partecipazione e vivacità.