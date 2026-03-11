Rimini, botte e minacce al padre della fidanzata: nuova condanna per il rapinatore della Vecchia Pescheria

Far West davanti al bar: picchia il padre della compagna e un amico

Il 30enne peruviano è stato condannato dal giudice monocratico Francesco Pio Lasalvia a 7 mesi di reclusione per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo una rissa avvenuta nel febbraio 2023 davanti a un bar di Rimini con il padre della fidanzata e un suo amico. Durante la lite avrebbe colpito l’amico dell’uomo con pugni e schiaffi e minacciato entrambi con una mazza da baseball, causando a una delle vittime 7 giorni di prognosi. La Procura aveva chiesto 9 mesi di carcere.

Il sudamericano, difeso dall’avvocato Michele Di Viesti, è accusato anche di lesioni personali in un procedimento separato davanti al Giudice di Pace. Il legale ha dichiarato che attenderà le motivazioni della sentenza per valutare l’appello.

Il 30enne è attualmente detenuto nel carcere della Dozza di Bologna per scontare una condanna a 3 anni e 8 mesi per una rapina e aggressione avvenuta nel 2023 alla Vecchia Pescheria. In passato era stato anche colpito da Dacur, il divieto di accesso ai locali pubblici della provincia di Rimini per un anno. La relazione con la ragazza riminese, da cui era nato il litigio con il padre, si è nel frattempo conclusa.