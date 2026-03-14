Rimini, braccialetto elettronico al 39enne che ha speronato l’auto della ex

Il GIP impone un km di distanza: l’uomo è già a processo per maltrattamenti

Il GIP di Rimini ha disposto il divieto di avvicinamento — almeno un chilometro — e l’applicazione del braccialetto elettronico per il 39enne egiziano che l’8 marzo ha speronato l’auto della ex compagna e l’ha minacciata con un paio di forbici. La donna, ferita ma riuscita a fuggire, aveva denunciato l’episodio dopo anni di tensioni e persecuzioni.

Il Pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, comparirà il 25 marzo davanti al GUP per il processo di maltrattamenti. La vittima è assistita dall’avvocata Ingrid Ilardi.