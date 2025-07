Rimini brilla a StartCoop: due cooperative premiate per sostenibilità e impatto sociale

Le riminesi "Poco di Buono" e "Aldeia" tra le vincitrici

Sono state premiate ieri, 28 luglio, a Ravenna le imprese cooperative vincitrici del bando StartCoop 2024. Alla quarta edizione promossa da Confcooperative Romagna per sostenere lo sviluppo di nuove cooperative sul territorio romagnolo hanno partecipato otto imprese. Di queste, quattro, due nel territorio riminese, 1 nel cesenate e 1 nel forlivese, sono state selezionate dalla commissione e si aggiudicano un premio che comprende un importo economico e una serie di servizi. Si tratta della cooperativa Poco Di Buono di Rimini, al primo posto, Fuori Catalogo di Forlì classificatasi seconda, terza è Nuvola, cooperativa di Borghi e quarta Aldeia che gestisce il ristorante Il Povero Diavolo di Torriana.

La selezione delle migliori idee imprenditoriali è avvenuta sulla base di alcuni specifici criteri come la concreta fattibilità del progetto dal punto di vista operativo ed economico-finanziario; le prospettive occupazionali, con particolare riferimento a giovani, donne e persone inoccupate; l‘innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa e la sostenibilità economico - sociale e ambientale del progetto. Il finanziamento complessivo erogato alle quattro vincitrici è di 31.000 euro, suddiviso tra importi a fondo perduto, sconti e servizi amministrativi, di promozione e marketing, formazione, polizze assicurative.

Al primo classificato va un controvalore stimato in € 10.000, dei quali € 2.000 come contributo economico diretto; al secondo premiato € 8.000 dei quali € 1000 di contributo economico, per il 3° classificato controvalore stimato € 7.000 e contributo economico di € 750; infine al 4° classificato controvalore stimato di € 6.000 contributo economico di € 500.

StartCoop è un’iniziativa di Confcooperative Romagna, realizzata in collaborazione con Linker Romagna – Centro Servizi Cooperativi soc.coop., Irecoop Emilia - Romagna e Consorzio Assicurazioni della Romagna, con il contributo di LA BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Credito Cooperativo Romagnolo, RivieraBanca Credito Cooperativo e Romagna Banca Credito Cooperativo.

“Promuovere ogni anno questo bando rivolto alle nuove cooperative è uno degli impegni di Confcooperative Romagna, perché è importante che giovani possano esprimere idee imprenditoriali, renderle impresa, e che lo si possa fare in forma cooperativa. Per questo attorno al progetto StartCoop abbiamo riunito tutti i soggetti del movimento cooperativo, ad iniziare dalle banche di credito cooperativo che qui sono particolarmente performanti, il settore assicurativo, quello della formazione e il nostro Centro Servizi” ha dichiarato il direttore generale di Confcooperative Romagna Andrea Pazzi.

Silvia Pirini Casadei, funzionaria di Confcooperative Romagna e responsabile del progetto StartCoop, ha sottolineato nel suo intervento la particolarità della formula: “StartCoop non premia solo il progetto che ci viene presentato, è indispensabile costituire la cooperativa, non basta l’idea. Questo perché il premio, che è costituito da diversi servizi messi a disposizione oltre che da una somma a fondo perduto, vuol proprio accompagnare la nuova impresa nella prima fase di vita, aiutarla a svilupparsi”.

Le quattro imprese cooperative vincitrici

La Cooperativa sociale Poco di Buono, è un wbo con sede a Rimini e si occupa di vendita di prodotti alimentari di origine biologica e/o a km zero, in un negozio Certificato Bio. E’ punto di ritiro Ri.G.A.S. (Rimini Gruppo di Acquisto Solidale), fornendo una base logistica adeguata a tutti gli ordini dei soci. Ha impostato il suo “fare impresa” su principi di responsabilità etica, con attenzione a stili di vita sostenibili e ai bisogni del territorio. A questi principi si ispira anche il progetto “ Spreco 0 “ che portano avanti mettendo in circolo una importante quantità di merce che altrimenti sarebbe stata destinata al macero.

La Cooperativa Sociale Fuori Catalogo, classificata al secondo posto, è stata costituita a Forlì da un gruppo di educatrici professionali, partendo dall’idea di superare categorizzazioni, contesti convenzionali e etichette standardizzate come lo stesso nome vuole indicare, basandosi su un progetto educativo che ha una forte carica innovativa. Fuori Catalogo gestisce una comunità semi-residenziale per minori in difficoltà dai 6 ai 17 anni, contando sul lavoro di un’equipe integrata e con un progetto che mira a promuovere il benessere psicologico e sociale dei minori, fornendo supporto educativo e attività ricreative che favoriscano la loro crescita personale.

Nuvola, Cooperativa Sociale, si è costituita a Borghi nelle colline del Rubicone, partendo con l’acquisto dell’attività di un piccolo panificio di paese e relative attrezzature. L’obiettivo è ampliare tale attività passando anche a produzioni che impieghino prodotti locali cercando di fare rete con altre realtà simili presenti in zona.

Aldeia Coop. Sociale di tipo B individua nella creazione di un ristorante sociale l’idea progettuale di partenza. Nasce nel riminese per operare nella ristorazione sociale, da ottobre 2024 la cooperativa gestisce il ristorante Il Povero Diavolo a Torriana, promuovendo integrazione sociale, culturale e lavorativa, oltre ad essere un presidio contro lo spopolamento in un contesto di zona interna complesso.