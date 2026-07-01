Rimini, cade l’accusa di violenza sessuale: 51enne assolto perché il fatto non sussiste

L’uomo era imputato per maltrattamenti e sequestro di persona ai danni della moglie

Assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" un 51enne riminese imputato per violenza sessuale, maltrattamenti, sequestro di persona e violenza privata nei confronti della moglie convivente. La decisione è stata presa dal collegio penale dopo che il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione, ritenendo che le testimonianze raccolte durante il processo avessero smentito le accuse.

L'uomo, difeso dagli avvocati Giovanna Ollà e Silvia Andruccioli del Foro di Rimini, è stato assolto da tutti i capi d'imputazione. Nel corso del dibattimento, anche i figli maggiorenni della coppia hanno descritto un contesto familiare diverso da quello denunciato dalla donna, riferendo di comportamenti aggressivi da parte della moglie nei confronti del marito. Alla luce delle prove emerse in aula, tutte le accuse sono cadute.