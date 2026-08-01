Rimini Calcio, arriva Malavasi e Carmona quasi fatto. Per Piazze si va alla prossima settimana

Jacopo Malavasi, classe 2003, arriva dalla Poggese

"Carmona sta per firmare. Per Facundo Piazze stiamo trattando: speriamo di concludere la prossima settimana e di portarlo a Rimini entro il prossimo fine settimana". Così Pietro Tamai, ds del Rimini, a margine della presentazione di mister Gadda, fa il punto sulle trattative per ingaggiare i due centravanti scelti per ricoprire il ruolo di terminale offensivo. Intanto arriva un altro centrocampista: Jacopo Malavasi, interno o mezzala, classe 93. Lo scorso anno ha giocato nella Poggese ed è un giocatore cresciuto nel vivaio del Mantova. Ora è caccia a un playmaker, poi andrà allungato il reparto difensivo e si cercherà un attaccante esterno per permettere a mister Gadda di avere più soluzioni per il reparto offensivo. L'idea è allestire una rosa di 24 giocatori (compreso il terzo portiere).

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Pietro Tamai (ds Rimini)

RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Ciavatta, Nava, Magnanini, Fabbri - Malavasi, X, Zannoni - Carlini, Cicarevic - Carmona. A disp.: Pollini; Bellavista, X (difensore centrale), X (difensore centrale), Moricoli; Manuzzi?, Pasquini, Carnesecchi; Nisi, Bertani; Vitucci, X (attaccante esterno), Facundo Piazze?.