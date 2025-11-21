Rimini Calcio, arriva un altro punto di penalizzazione

La Corte d'appello federale ha accolto il ricorso della Procura dopo la sanzione di un solo punto da parte del TFN. Ora i biancorossi sono a -5

Piove sul bagnato in casa Rimini Calcio. Venerdì è arrivata la sentenza della Corte federale d’appello federale presieduta da Mario Luigi Torsello, che ha accolto il reclamo proposto dalla Procura federale lo scorso 15 ottobre, infliggendo al Rimini la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il club romagnolo era stato sanzionato con un punto di penalizzazione dal Tribunale federale nazionale lo scorso 7 ottobre per violazioni di natura amministrativa e adesso se ne aggiunge un altro. In totale, quindi, la decurtazione arriva a 16 punti e la squadra scende a -5, sempre più ultima.

Sabato, intanto, la squadra è di scena a Carpi mentre il passaggio di proprietà a Nicola Di Matteo non è stato ancora ufficlalizzato