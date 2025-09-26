Rimini Calcio, con il Pineto ci sono anche i 2006 Lopes e Camiciottoli

Sarà emergenza a centrocampo, in difesa pronto Falasco

Due volti nuovi in lista, ma pesanti assenze a centrocampo: così il Rimini affronterà domani (sabato 27 settembre) la trasferta sul campo del Pineto, con fischio di inizio alle 17.30. A centrocampo D'Alesio non potrà disporre degli infortunati Fiorini e Gemello, inoltre mancherà lo squalificato De Vitis. Spazio quindi ad Asmussen, Piccoli e Leoncini. In difesa mancherà Lepri: Longobardi si sposterà a destra, con Falasco a sinistra nella difesa completata da Bellodi, con Boli e Ferrarini sulle corsie esterne. Capac non è al meglio, ma giocherà in attacco al fianco di D'Agostini. Tra i convocati c'è un altro 2006 dopo il brasiliano Lopes: James Camiciottoli, che un anno fa fu ceduto dalla Sampdoria alla Primavera del Rimini. Scaduto il contratto con i doriani, si è riaggregato al Rimini. Domani a Pineto in panchina ci saranno il secondo portiere Gagliano, Moray, Fabbri, Petta, Lopes, Camiciottoli e Rubino.