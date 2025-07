Rimini Calcio, è ufficiale: il ritiro a Riolo Terme dal 16 luglio

La squadra biancorossa alloggerà al rinomato Grand Hotel di Riolo

È arrivata l'ufficialità: il ritiro del Rimini Calcio si svolgerà a Riolo Terme, dal 16 luglio al 3 agosto.

La squadra alloggerà al rinomato Grand Hotel di Riolo, struttura che coniuga eleganza, tranquillità e servizi di altissimo livello, in perfetta sintonia con le esigenze di una squadra professionistica. Il supporto delle Terme di Riolo, con i servizi fisioterapici e terapeutici, rappresenta un valore aggiunto per la preparazione atletica.

Gli allenamenti si svolgeranno al nuovo campo sportivo situato a Casola Valsenio, a soli 8 km dal centro termale. Il campo, completamente riqualificato dopo l’alluvione, è oggi una struttura all’avanguardia, moderna e attrezzatissima, pronta ad accogliere allenamenti intensivi, partitelle e sessioni tecniche.

Corrado Della Vista, imprenditore dell’ospitalità e presidente Conflavoro PMI Rimini, evidenzia: “Siamo felicissimi che tra tante alternative il Rimini FC abbia scelto Riolo Terme, dove abbiamo creato un ecosistema sportivo e di benessere in grado di valorizzare tutto il territorio. Il Rimini FC, come come già in passato altre importanti realtà sportive, ha creduto nel progetto, e siamo onorati di accogliere i biancorossi per la preparazione al prossimo campionato in un clima fresco e ideale per il lavoro atletico con servizi ricettivi di alto livello. Il progetto, reso possibile anche grazie all’impegno operativo del direttore Emanuele Salvatori, è un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, sport e turismo, territorio e impresa”.