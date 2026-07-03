Rimini Calcio, ecco i giocatori nel mirino. Aspettando il bando

Taanti i nomi sul taccuino del ds Tamai: i difensori Fabbri, Magnanini, Nava; il centrocasmpista Pasquini; gli attaccanti Carmona, Arlotti e Facunedo Piazze

In attesa del bando del Comune di Rimini atteso nelle prossime ore, proviamo a capire chi sono i giocatori, in gran parte del territorio, che potrebbero fare al caso del nuovo ‘Rimini dei riminesi’ allenato da Massimo Gadda,

Uno di questi è il difensore Alessandro Fabbri del Montecchio neopromosso in serie D, classe 1990, cresciuto nel Rimini, già al Santarcangelo, Mezzolara, Sud Tirol, Trento, Casertana e per un breve periodo al San Marino.

Altri nomi gettonati sono quelli del difensore ex Rimini e in uscita dal Lentigione, Valerio Nava; il centrocampista del Tropical Coriano Alessandro Pasquini, anche lui ex Rimini; il terzino nazionale sammarinese classe 2001 Alessandro Tosi in forza alla Lucchese; il difensore Luca Magnanini, classe 2003, un pupillo di mister Gadda che ha avuto ad Ancona (ha giocato nella Sammaurese: ha cento presenze in serie D).

Per l’attacco tra i nomi gettonati sono quello di Lorenzo Carmona della Fermana, di Facundo Piazze uruguaiano classe 1999, della Lucchese. Balla anche il nome di Scott Arlotti.

Il difensore Enrico Morri, classe 2003, riminese, ex Forlì, Sammaurese e Giulianova, pure lui in lista, sta per approdare all’Ancona. L’attaccante Giovanni Pacchioni del Tropical Coriano aspetta la serie D.

Intanto la società si sta irrobustendo con l’ingresso di nuovi soci. In ballo c’è anche la poltrona di segretario: si punta al ritorno di Marco Mercuri (ipotesi praticabile?).

Per l’abbigliamento sportivo tre aziende in ballo: Macron, Errea e Robe di Kappa

LE ALTRE Da segnalare che la Spal, dopo un anno di conduzione argentina, sta per passare nelle mani di Joseph Portelli, immobiliarista maltese. Il ds potrebbe essere l’ex giocatore Mirco Antenucci.

Il difensore della porta del Santarcangelo, classe 2004, Mattia Golinucci, è confermato.

Intanto la Sammaurese dà il benvenuto a Filippo Tamburini, giovane difensore centrale di prospettiva, cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Rimini.

Arriva a rinforzare la difesa del Castenaso Lorenzo Magli, classe 2002 cresciuto nel Sasso Marconi e, dopo le positive annate con le maglie di Felsina e Corticella, reduce dall'esperienza a Zola Predosa.

Il Misano annuncia altri tre acquisti: Leonardo Ballotta, classe 2000, attaccante e il terzino sinistro Santiago Bellocchi, classe 2007. Ora mancano un terzino sinistro, un play e un centrale difensivo. In ballo di nomi di Michael Ceccarelli, Luca Carnesecchi, Matteo Vagnarelli e dell’esperto Davide Bianchi (classe 1993).

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