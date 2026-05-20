Rimini Calcio, i dubbi di Marcello sulla ripartenza: "Tempi e modalità, ma anche futuro stadio"

Il consigliere di Fratelli d'Italia ha presentato interrogazione al consiglio comunale

Il futuro del Rimini Calcio torna al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente, chiedendo chiarimenti su tempi e modalità dell’affidamento della nuova società che dovrebbe rappresentare il calcio riminese.

Nel documento, Marcello richiama le indiscrezioni secondo cui il primo cittadino avrebbe annunciato la pubblicazione nel mese di giugno del bando per l’individuazione del nuovo soggetto sportivo. Nel corso del medesimo confronto con la tifoseria, sarebbero stati affrontati anche i temi legati agli impianti sportivi cittadini e, in particolare, alla situazione dello stadio “Romeo Neri”.

Secondo il consigliere di opposizione, la città si troverebbe ancora oggi in una condizione di incertezza dopo “mesi di caos, rinvii e mancanza di un quadro chiaro” sul futuro del club e delle infrastrutture sportive. Una situazione che, si legge nell’interrogazione, alimenterebbe preoccupazione tra tifosi, famiglie e operatori del settore, soprattutto in vista della prossima stagione.

Marcello evidenzia inoltre come la questione impiantistica resti irrisolta: da un lato lo stadio “Romeo Neri”, ancora privo di una soluzione definitiva sul modello di gestione, dall’altro il progetto del nuovo impianto che, secondo quanto riportato, attraverserebbe una fase di difficoltà.

Nel testo si sottolinea anche il rischio che la futura società possa trovarsi a programmare l’attività sportiva in condizioni di precarietà, con la necessità di ricorrere a strutture alternative e con conseguenti aumenti dei costi e criticità organizzative.

Tra i punti centrali dell’interrogazione figura la richiesta di chiarire i tempi dell’affidamento del club e la valutazione sull’eventuale ritardo della procedura, considerando che molte società sportive avrebbero già completato la propria programmazione per la prossima stagione.

Infine, viene sollevato il nodo della gestione dello stadio “Romeo Neri”: il consigliere chiede se l’impianto sarà affidato in modo continuativo alla nuova società del Rimini Calcio oppure se si continuerà con una concessione oraria, con possibili costi ritenuti elevati e una gestione condivisa con altre discipline sportive o eventi extra-sportivi.