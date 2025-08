Rimini Calcio, consigliere Angelini alla nuova proprietà: "Non dimenticate il settore giovanile"

"Settore giovanile lasciato al buio nelle settimane scorse: la situazione non deve ripetersi mai più. La nuova società intervenga", le parole del consigliere 3V.

Matteo Angelini, consigliere dei 3V, da genitore interessato al futuro del settore giovanile del Rimini Calcio, fa appello alla nuova società, affinché "tra i mille cavilli burocratici in fasi come queste" sia data "la stessa importanza che si dà alla prima squadra anche al settore giovanile". Angelini chiede un pronto intervento, "per dare un riscontro ai tanti ragazzi in attesa di un segnale da parte della società", con la comunicazione di "date e orari dei raduni" e quindi "iniziare le preparazioni". Inoltre Angelini chiede chiarezza sugli organici della squadre del settore giovanile: "Bisogna capire quanti ragazzi sono rimasti e iniziare la selezione dei nuovi che andranno a completare le rose". Angelini si guarda indietro, alle settimane di attesa vissute da genitore e tifoso, evidenziando che il suo appello è, da un lato, "un chiedere di battere un colpo perché sono due mesi che i nostri bambini, ragazzi e ragazze sono stati lasciati completamente al buio", dall'altro è un monito affinché "una situazione del genere non si ripeta, perché soprattutto se si tratta di bambini, ragazzi, ragazze e di tutta la passione, i sogni ed i sacrifici che fanno per questo sport ed in particolare per questa squadra, non possono essere abbandonati a loro stessi per mesi, ci vuole sempre una figura di riferimento che li accompagni in ogni fase, tanto nell'ordinario quanto e soprattutto nello straordinario".

"I bambini, i ragazzi e le ragazze hanno corso tutta l'estate per arrivare al momento del raduno per la preparazione pronti ad affrontare una nuova ed impegnativa stagione, i giorni passano, qualcuno nell'incertezza ha fatto scelte differenti ed è andato altrove, il calcio è anche questo e nessuno può biasimarli, ma è fatto anche di grande senso di appartenenza e di chi quindi ha scelto di restare, per quei colori, per quel bianco e rosso che hanno tinto le loro vite e per cui sono pronti a dare tutto loro stessi ancora una volta", le parole conclusive di Angelini.