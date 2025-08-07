Rimini Calcio, il sindaco incontra la nuova proprietà: "Ho chiesto garanzie"

Le parole di Jamil Sadegholvaad: "Siamo in attesa di conoscere programmi, intenzioni e obiettivi"

Questa mattina (giovedì 7 agosto) i vertici della Building Sport, neo proprietaria del Rimini, hanno incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore Michele Lari. Il primo cittadino in una nota spiega di aver avanzato preoccupazioni alla nuova proprietà, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. L'amministrazione, come i tifosi, è in attesa di conoscere "programmi, intenzioni e obiettivi" della Building Company per il Rimini. "Il Comune di Rimini, proprietario dello stadio, chiede garanzie su proprietà e consistenza della stessa, visti e considerati soprattutto il coinvolgimento diretto della precedente proprietà in due questioni strategiche, il centro sportivo alla Gaiofana e l’operazione nuovo stadio", afferma il primo cittadino, che rileva quanto "le confuse condizioni con cui si è verificato questo passaggio di proprietà" abbiano contribuito ad alimentare "un clima di sfiducia e incertezza rispetto al futuro di un pezzo della storia e dell’identità di questa città". È dunque "onore e onere dei subentranti fare il primo passo verso gli appassionati e verso Rimini".

Tornando alle vicende delle ultime settimane, comprese le forti prese di posizione della Curva Est di Rimini, molto critica anche verso la stessa amministrazione comunale, Sadegholvaad parla di parole "dure, durissime, alcune non giustificabili in ogni senso", ma che siano state conseguenza anche dei "troppi silenzi dei protagonisti". "Come amministrazione comunale - chiosa Sadegholvaad - abbiamo detto questo oggi ai referenti di Building Company. In maniera lineare e senza fare sconti. Soprattutto dopo le ultime settimane, la chiarezza e la trasparenza diventano adesso elementi primari, allo stesso livello di una campagna acquisti azzeccata o di un organigramma autorevole. I programmi per il futuro ci interessano più dei risultati sportivi nell’immediato. Le opinioni diano la precedenza ai fatti, almeno questa volta”.