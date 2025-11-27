Rimini Calcio, il sindaco scrive alla Figc: "Chiediamo deroga per il settore giovanile"

"Mesi di vicissitudini societarie e poco dignitose, effetti sportivi e sociali che riteniamo sia interesse di tutti evitare"

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato questa mattina (giovedì 27 novembre) una lettera al Presidente della Figc Gabriele Gravina per portare l'attenzione della Federazione il destino del settore giovanile della Rimini calcio, a seguito della revoca dell'affiliazione della società per via della messa in liquidazione decisa dai soci.

Un atto, sottolinea il sindaco, che nasce dalla consapevolezza che il futuro e la rinascita della squadra di calcio della Città debba prioritariamente poggiare sulla valorizzazione del movimento giovanile e del progetto sociale e culturale legato allo sport.

Nella sua lettera al numero uno della Federazione, il sindaco sottolinea come questo epilogo sportivo doloroso, arrivi "dopo mesi di vicissitudini societarie francamente poco dignitose, che però porta con sé effetti sportivi e soprattutto sociali che riteniamo sia interesse di tutti evitare".

La revoca dell'affiliazione che si determina per la società Rimini Calcio "veicola per disposizioni normative l'interruzione dell'attività calcistica per l'intero settore giovanile e per le squadre femminili. È uno scenario che, come comunità riminese, vogliamo primariamente evitare visto che in quelle squadre e per quei colori giocano e si allenano centinaia di ragazze e ragazzi che hanno alle spalle altrettante famiglie appassionate e oggi preoccupate. Se si determinasse tale scenario il danno sociale per Rimini sarebbe grave ed evidente".

Alla luce di questo, il sindaco ha chiesto al presidente Gravina "la possibilità di una deroga normativa che permetta alle squadre del settore giovanile e della femminile di concludere regolarmente i campionati in corso".