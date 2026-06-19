Rimini Calcio, inviata la richiesta alla Figc per l’attivazione della procedura per l’assegnazione del titolo sportivo

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina

In data odierna, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina per richiedere l'attivazione formale della procedura per l’assegnazione del titolo sportivo della Città di Rimini in modo da poter partecipare, attraverso una nuova società rappresentativa del territorio, al Campionato regionale di eccellenza – Regione Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

La procedura è prevista ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). “Tale soluzione – scrive il Sindaco - consentirebbe di garantire la continuità della tradizione calcistica riminese, salvaguardando il valore sportivo, sociale e identitario che il calcio rappresenta per la comunità locale”.

È del 28 novembre scorso il provvedimento con cui la stessa Figc ha disposto la revoca dell’affiliazione alla società Rimini Football Club S.r.l., a seguito della messa in liquidazione. “Questo – ricorda il Sindaco - ha comportato la decadenza automatica di tutti i tesseramenti oltre all’immediata interruzione di ogni attività sportiva dalla stessa gestita, determinando di fatto la cessazione dell’attività calcistica federale riferibile alla principale realtà sportiva della Città di Rimini, privando il territorio, i tifosi e l’intera comunità locale di un patrimonio sportivo, oltre che sociale, di particolare rilevanza”.

Per queste ragioni, l’Amministrazione Comunale ha inviato richiesta formale per l’attivazione della procedura prevista dalla disciplina federale finalizzata all’assegnazione del titolo sportivo della città.