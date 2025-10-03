Rimini Calcio, la rosa al 3 ottobre 2025: ufficiale Bassoli

A poco più di un mese dall'inizio del campionato, la rosa del Rimini ha preso la sua definizione: il riepilogo

di Riccardo Giannini

Alessandro Bassoli è l'ultimo rinforzo in casa Rimini: a poche ore dal fischio di inizio della partita con l'Arezzo, la società biancorossa ha ufficializzato l'arrivo dell'esperto difensore ex Spal, che si va ad aggiungere al brasiliano Pedro Lopes e agli attaccanti Madonna e Brancato. Bassoli, che ha scelto il numero 26, sarà già in distinta questa sera, probabilmente titolare. Dalle ultime operazioni ne esce un Rimini fortemente rinforzato in difesa, sufficientemente attrezzato a centrocampo e purtroppo carente in attacco, dove sarebbe servita una punta di peso ed esperienza. Potrebbe arrivare però nei prossimi giorni: dopo il pagamento degli stipendi di agosto infatti si è aperta una finestra per tesserare qualche rinforzo, rimanendo sempre sotto il milione di euro di ingaggi (tolte appunto le due mensilità già versate) senza dover far ricorso alle fideiussione.

La nuova rosa del Rimini

In difesa gli innesti di Petta e Bassoli irrobustiscono il reparto dal punto di vista numerico, ma non solo, l'impiego da braccetto dell'ex Spal, a fianco di Lepri e Bellodi, permetterebbe a Longobardi di riportarsi a destra, come quinto, con Falasco a sinistra. Boli non ha convinto particolarmente e lo stesso Ferrarini non è ancora al top dopo i due anni di inattività. A centrocampo De Vitis garantisce copertura davanti alla difesa, Fiorini è alternativa in regia o mezzala, Piccoli mette dinamismo e geometrie; per il resto si attendono risposte da Asmussen, ma non va dimenticato l'under Leoncini. Gemello e Lopes possono anche giocare alle spalle di un attaccante, per far rifiatare Capac, e dare un'alternativa al 3-5-2 schierato da D'Alesio in questa prima parte di stagione.

PORTIERI: Vitali, Gagliano, Pirini.

DIFENSORI: Bassoli, Bellodi, Fabbri, Lepri, Moray, Petta.

QUINTI: Boli, Ferrarini, Longobardi, Falasco.

CENTROCAMPISTI: Asmussen, Camiciottoli, De Vitis, Fiorini, Gemello, Leoncini, Mini, Pedro Lopes, Piccoli.



ATTACCANTI: Brancato, Capac, D'Agostini, Madonna, Rubino.