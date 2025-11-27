Rimini Calcio, Marcello: "Si faccia proseguire attività settore giovanile e femminile"

Il consigliere di Fratelli d'Italia: "Molti ragazzi del settore giovanile avevano offerte, ma sono rimasti per amore dei colori biancorossi"

“La situazione del Rimini Calcio, da come si legge, in quanto sono mesi che manca una conferenza stampa reale, è ormai grottesca, sconcertante e sulla via del non ritorno". A dichiararlo è il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia), che ripercorre gli ultimi mesi della crisi societaria: “Dall’estate scorsa si trascina una situazione mai vista, tra passaggi di proprietà fumosi, dirigenti che compaiono e scompaiono nel giro di poche e trattative che con lo sport vero hanno ben poco a che fare”.

Marcello ricorda come “a fine luglio avevo già raccolto le firme per richiedere un Consiglio comunale tematico sulla Rimini Calcio. Ma, insieme ai colleghi di opposizione, decidemmo responsabilmente di soprassedere, per non rischiare di compromettere un passaggio di proprietà societario già fragile e pieno di incognite”.

"Nel frattempo – prosegue il consigliere – decine di ragazzi del settore giovanile con le loro famiglie hanno vissuto mesi di angoscia, per non abbandonare campionati professionistici, dopo aver fatto tanti sacrifici. Molti hanno ricevuto offerte altrove e sono andati via, ma tanti, per amore dei colori biancorossi, sono rimasti”.

Poi l’avvio della stagione: “una squadra eroica guidata da un allenatore giovane e straordinario, in un contesto complicato dai soliti problemi sugli impianti sportivi: campi non disponibili, allenamenti spostati in periferia, spazi sottratti a causa di concerti persino nella settimana dei play-off. Tutto questo con un’amministrazione comunale che da anni non garantisce la necessaria programmazione impiantisca per il solo calcio ”.

Il consigliere ricostruisce quindi gli ultimi sviluppi: “Nei giorni scorsi sembrava arrivata una svolta, con un nuovo gruppo pronto a rilevare le quote. Ma poi la doccia fredda: l’annuncio del deposito dei libri in tribunale, con oltre 4 milioni di debiti e le vecchie quote bloccate dal Tribunale di Milano. Sembra un film tragicomico”.

Marcello chiarisce: “Fino a poche ore fa era possibile tutelare il marchio societario e salvaguardare l’attività di base delle giovanili e della squadra femminile pur non giocando più la prima squadra. L’iter prevedeva la dichiarazione di fallimento, la nomina del curatore e l’istanza di esercizio provvisorio presso Lega Pro. Dalle notizie appurate pare che la liquidazione volontaria richiesta, sia invece una vera e propria dichiarazione di cessazione totale dell’attività sportiva che coinvolge tutte le squadre ad ogni livello. Un vero suicidio sportivo” .

“Spero però fino all’ultimo che le cose prendano una piega meno tragica e che nella seduta del Consiglio comunale di oggi, il sindaco e la Giunta escano finalmente da un letargo che sta durando troppo, informando con chiarezza la Città sulla reale situazione societaria e cercando evitare in extremis la revoca dell’affiliazione sportiva della Rimini calcio con una prosecuzione dell’attività delle poche squadre giovanili rimaste e del settore femminile, un fiore all’occhiello della nostra città cresciuto in modo esemplare negli ultimi tre anni", evidenzia Marcello.

“In base a quanto emergerà, presenterò un atto ispettivo in Regione all’assessore allo Sport per salvare quanto possibile della Rimini Calcio, anche in virtù dei pregressi fasti, crediti e titoli sportivi derivanti dalla storia", conclude Marcello.