Rimini Calcio, non sarà Coppitelli l'allenatore della prossima stagione

Il profilo dell'ex Torino e Lecce Primavera era "rimbalzato" con forza su radiomercato

Non sarà Federico Coppitelli il prossimo allenatore del Rimini. Il nome del tecnico, che quest'anno ha allenato in Croazia dopo importanti esperienze alla guida di Torino e Lecce Primavera, era stato al centro delle indiscrezioni di radiomercato negli ultimi giorni. Ma le attenzioni del ds Di Battista sono su un altro nome, che a quanto pare è rimasto finora in ombra. Sono ore di attesa per la tifoseria biancorossa, un'attesa che è destinata a finire: lunedì 30 giugno, definiti gli ultimi aspetti contrattuali, la società annuncerà il nome dell'allenatore che guiderà i biancorossi nella stagione 2025-2026.