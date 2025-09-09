Rimini Calcio oggi si allena a Cattolica, ma la società chiede al Comune il Neri
I biancorossi sabato giocheranno con il Pontedera alle 17.30
A cura di Redazione
09 settembre 2025 11:26
Il Rimini oggi (martedì 9 settembre) riprenderà gli allenamenti, in vista della gara di sabato prossimo con il Pontedera. La squadra svolgerà la seduta di allenamento, agli ordini di mister D'Alesio, sul campo di Cattolica. La società ha fatto sapere di aver contattato il Comune, chiedendo per domani (mercoledì 10 settembre) l'utilizzo dello stadio Neri. Ancora non c'è risposta da palazzo Garampi. La sospensiva dunque del Tar, come riferito dall'amministrazione comunale, riguardava solamente la partita di domenica scorsa con la Ternana.